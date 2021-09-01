Так, за словами досвідчених спортсменів, оптимальним рішенням буде займатися чотири рази на тиждень. Так ви зможете чергувати високоінтенсивні і легші тренування.

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Крім цього, це допоможе ефективніше робити акцент на різні зони і навички:

силова робота над рельєфом;

кардіонавантаження для збільшення витривалості та схуднення (якщо є необхідність);

розвиток мобільності та гнучкості;

інші навички, виходячи з цілей.

В решту вільних три дні можна поєднувати відпочинок і активне відновлення. Наприклад, регулярна розтяжка покращує кровообіг і зменшує кріпатуру.

Але не забувайте про найголовніше правило: прогресу не буде без повноцінного відновлення. Якщо відчуваєте виснаження і тривалий біль в м'язах, варто знизити навантаження.

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Текст публікації Smidyuk Academy:

Як часто потрібно тренуватися чоловікові. Оптимальним рішенням буде займатися чотири рази на тиждень. Так ви зможете чергувати високоінтенсивні і більш лайтові тренування, а також робити упор на різні зони і навички:

силова робота над рельєфом

кардіонавантаження для збільшення витривалості і зниження ваги (якщо є необхідність)

розвиток мобільності та гнучкості

інші навички, виходячи з цілей

В останні три дні можна поєднувати відпочинок і активне відновлення. Наприклад, регулярна розтяжка покращує кровообіг і зменшує кріпатуру. Але не забувайте про найголовніше правило: прогресу не буде без повноцінного відновлення. Якщо відчуваєте виснаження і тривалий біль в м'язах, варто знизити навантаження.