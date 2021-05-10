Сейчас вы узнаете, зачем класть в морозилку одежду, обувь и даже семена!
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1. Обувь в морозильной камере
Если в вас нет времени на стирку обуви и вас не устраивает другой вариант, поместите любимые кроссовки или кеды в герметичный пакет, крепко и плотно завяжите и отправьте в морозильную камеру. Низкие температуры помогут избавиться от грибка и лишить обувь неприятного запаха.
Низкие температуры помогут избавиться от неприятного запаха обуви / Фото Cosmojewel
2. Джинсовая одежда
Если любимые джинсовые брюки или куртку вы испачкали воском или приклеили жевачку, сложите одежду в герметичный пакет и спрячьте в морозильную камеру на несколько часов. После этого с легкостью отделить загрязнения из ткани.
3. Семена
Низкая температура помогает сохранить в семенах лучшие свойства к сезону посева. Кроме этого, холод способен убить все бактерии, которые довольно часто появляются на поверхности семян.
Некоторые семена следует хранить в морозильной камере / Фото Agro-business
4. Пищевая пленка
Если разматывания пищевой пленки постоянно вас раздражает, положите ее в морозильную камеру. Через несколько минут этот процесс не будет вызывать никаких отрицательных эмоций.
Благодаря морозильной камере у вас не будет проблем с разматыванием пищевой пленки / Фото Goodhouse
5. Конверт
Для того чтобы легко раскрыть уже запечатанный конверт, положите его в морозильную камеру на несколько минут. После этого можно с легкостью отсоединить с помощью ножа приклеенную бумажную часть, забрать содержимое, а затем при необходимости снова заклеить.
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6. Деревянные элементы декора
Достаточно часто на деревянных декоративных элементах могут появляться жуки-короеды. Для того чтобы избавиться их можно отправить вещи в морозильную камеру на несколько недель.
7. Аромасвечи
Если некоторое время вы не будете использовать аромасвечи, и не хотите, чтобы они потеряли приятный аромат, отправьте их в морозильную камеру. Благодаря холоду воск и парафин будут терять аромат значительно медленнее.
Для того чтобы сохранить ароматические характеристики свечей, отправьте их в морозильную камеру / Фото Izi