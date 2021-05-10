Сейчас вы узнаете, зачем класть в морозилку одежду, обувь и даже семена!

Читайте также: Чудо как удобно: 9 нестандартных приспособлений для кухни за сущие копейки

1. Обувь в морозильной камере

Если в вас нет времени на стирку обуви и вас не устраивает другой вариант, поместите любимые кроссовки или кеды в герметичный пакет, крепко и плотно завяжите и отправьте в морозильную камеру. Низкие температуры помогут избавиться от грибка и лишить обувь неприятного запаха.

Низкие температуры помогут избавиться от неприятного запаха обуви / Фото Cosmojewel

2. Джинсовая одежда

Если любимые джинсовые брюки или куртку вы испачкали воском или приклеили жевачку, сложите одежду в герметичный пакет и спрячьте в морозильную камеру на несколько часов. После этого с легкостью отделить загрязнения из ткани.

Кроме этого, джинсовую одежду, как и обувь, можно отправлять в морозильную камеру для лишения неприятного запаха.

3. Семена

Низкая температура помогает сохранить в семенах лучшие свойства к сезону посева. Кроме этого, холод способен убить все бактерии, которые довольно часто появляются на поверхности семян.

Некоторые семена следует хранить в морозильной камере / Фото Agro-business

4. Пищевая пленка

Если разматывания пищевой пленки постоянно вас раздражает, положите ее в морозильную камеру. Через несколько минут этот процесс не будет вызывать никаких отрицательных эмоций.

Благодаря морозильной камере у вас не будет проблем с разматыванием пищевой пленки / Фото Goodhouse

5. Конверт

Для того чтобы легко раскрыть уже запечатанный конверт, положите его в морозильную камеру на несколько минут. После этого можно с легкостью отсоединить с помощью ножа приклеенную бумажную часть, забрать содержимое, а затем при необходимости снова заклеить.

Полезно: Внимание: 6 продуктов, которые вы моете неправильно

6. Деревянные элементы декора

Достаточно часто на деревянных декоративных элементах могут появляться жуки-короеды. Для того чтобы избавиться их можно отправить вещи в морозильную камеру на несколько недель.

7. Аромасвечи

Если некоторое время вы не будете использовать аромасвечи, и не хотите, чтобы они потеряли приятный аромат, отправьте их в морозильную камеру. Благодаря холоду воск и парафин будут терять аромат значительно медленнее.

Для того чтобы сохранить ароматические характеристики свечей, отправьте их в морозильную камеру / Фото Izi