Коли мова заходить про про домашніх улюбленців, кого ми зазвичай уявляємо? Кота, собаку, папугу чи хом’яка. Але не всі люди так стереотипно обирають собі менших друзів.

Дехто віддає перевагу тваринам із незвичним виглядом та специфічним характером.

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1. Борсук

Теодор Рузвельт та його діти обожнювали тварин. Під час однієї з офіційних зустрічей президенту подарували борсука. Згодом тварину назвали Йосія. Борсука обожнював Теодор Рузвельт-молодший.

Варто зазначити, що Теодор Рузвельт та його діти вирізнялися любов'ю до особливих домашніх тварин. У сім'ї, зокрема, були: маленький ведмедик Джонатан Едвардс; ящірка Білл; морські свинки на ім'я адмірал Дьюї, доктор Джонсон, єпископ Доун; поні Альгонкін тощо.

Теодор Рузвельт-молодший з борсуком / Фото M.l3gt9

2. Кенгуру

У 1957 році Елвісу Преслі менеджер подарував кенгурятко. Це мав бути жарт, але король рок-н-ролу настільки полюбив тварину, що найняв цілу команду зоологів та дресувальників. Усі прагнули приручити тварину, але це не дало результату. Попри щиру любов Елвіса Преслі до кенгуру, тварину віддали у зоопарк.

Елвіс Преслі та кенгуру / Фото Pinterest

3. Лев

Акторка Тіппі Гедрен, її чоловік та донька після поїздки в Африку вирішили знімати фільм про левів. На думку дресувальника Рона Оксклі, з левом варто було пожити й лише після цього знімати фільм про дику тварину. Саме проживання з твариною було прийнятним і навіть захопливим, але коли почалися зйомки фільму, в усієї сім'ї розпочалися проблеми з налагодженням контакту з левом.

Хижий домашній улюбленець / Фото Vintag

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4. Альпака

Перуанський серфер Домінго Піанецці має собаку, кота та альпаку Піско. Усіх своїх тварин чоловік навчив серфінгу.

Альпака Піско ловить хвилі зі своїм господарем / Фото Abc

5. Кінкажу

Періс Гілтон не прагнула мати звичайного домашнього улюбленця, тому в якийсь момент зрозуміла, що хоче кінкажу. Після цього співачка завела кінкажу назвала Бейбі Лав. Спочатку все було чудово, допоки тварина не вкусила Періс настільки сильно, що рану довелося зашивати.

Періс Гілтон і Бейбі Лав / Фото Figyelj