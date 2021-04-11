Когда речь заходит о о домашних питомцах, кого мы обычно представляем? Кошку, собаку, попугая или хомячка. Однако не все люди так стереотипно выбирают себе друзей из животного мира.

Некоторые предпочитают особых животных, со специфическим характером и необычным видом.

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1. Борсук

Теодор Рузвельт и его дети обожали животных. Во время одной из официальных встреч президенту подарили барсука. Впоследствии животное назвали Иосия. Барсука обожал Теодор Рузвельт-младший.

Стоит отметить, что Теодор Рузвельт и его дети отличались любовью к особым домашних животных. В семье, в частности, были: маленький мишка Джонатан Эдвардс; ящерица Билл; морские свинки по имени адмирал Дьюи, доктор Джонсон, епископ Доун; пони Альгонкин тому подобное.

Теодор Рузвельт-младший с барсуком / Фото M.l3gt9

2. Кенгуру

В 1957 году Элвису Пресли менеджер подарил кенгуренка. Это должна была быть шутка, но король рок-н-ролла настолько полюбил животное, что нанял целую команду зоологов и дрессировщиков. Все стремились приручить животное, но это не дало результата. Несмотря на искреннюю любовь Элвиса Пресли в кенгуру, животное отдали в зоопарк.

Элвис Пресли и кенгуру / Фото Pinterest

3. Лев

Актриса Типпи Хедрен, ее муж и дочь после поездки в Африку решили снимать фильм о львах. По мнению дрессировщика Рона Окскли, со львом стоило пожить и только после этого снимать фильм о диком животном. Именно проживания с животным было приемлемым и даже увлекательным, но когда начались съемки фильма, во всей семьи начались проблемы с налаживанием контакта со львом.

Хищный домашний любимец / Фото Vintag

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4. Альпака

Перуанский серфер Доминго Пианецци имеет собаку, кота и альпаку Писко. Всех своих животных человек научил серфинга.

Альпака Писко ловит волны со своим хозяином / Фото Abc

5. Кинкажу

Пэрис Хилтон не стремилась иметь обычного домашнего любимца, поэтому в какой-то момент поняла, что хочет кинкажу. После этого певица завела кинкажу и назвала Бэйби Лав. Сначала все было прекрасно, пока животное не укусило Пэрис настолько сильно, что рану пришлось зашивать.

Пэрис Хилтон и Бэйби Лав / Фото Figyelj