Жульєн Табет займається цифровим мистецтвом. Він захоплюється маніпуляціями зображень з тваринами, і вже кілька років ділиться своїми роботами в інстаграмі, де швидко зробив собі ім'я.

Він переосмислює закони природи та створює сюрреалістичний світ тварин. Психоделічні, химерні та спотворені – його мистецтво гіпнотично заворожує і змушує розглядати деталі.

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Чому тварини

Жульєн вибрав тварин для своїх маніпуляцій, оскільки вважає, що вони набагато скромніші й невинніші в порівнянні з людьми.

Я люблю мріяти про те, як поводяться тварини, коли ми не спостерігаємо за ними,

– каже художник.

Він часто витрачає кілька годин на кожну роботу, щоб створити максимально реалістичну та детальну композицію. Незважаючи на те, що художник робить усі свої роботи у фотошопі, він не вважає, що програмне забезпечення може бути пристрастю. Але уявлення про неймовірні речі зачаровує його.

Мені подобається дивувати людей. Я відчуваю, що можу запропонувати щось свіже в їхньому житті та вирвати їх з їхньої нудної рутини, запропонувавши перспективу,

– зазначає митець.

Перегляньте його дивовижні маніпуляції з тваринами, які багаті яскравими кольорами та насиченими візерунками.

Тварини, яких ми не побачимо в реальному житті



Павук / Фото Julien Tabet



Олень / Фото Julien Tabet



Скорпіон / Фото Julien Tabet



Пантера чи леопард / Фото Julien Tabet



Гадюка / Фото Julien Tabet



Крокодил / Фото Julien Tabet



Метелик / Фото Julien Tabet



Антилопа / Фото Julien Tabet



Вівця / Фото Julien Tabet



Король звірів / Фото Julien Tabet



Зебра чи буйвіл / Фото Julien Tabet



Рись / Фото Julien Tabet



Зебра / Фото Julien Tabet



Антилопа / Фото Julien Tabet