Мы не выбираем людей, с которыми будем вместе работать. Но все же мы должны с ними найти общий язык. Иногда нам везет, и все, кто нас окружает на рабочем месте – близкие по духу личности. Тогда нам приятно проводить с ними время, делать сюрпризы, веселиться в выходные, отмечать праздники.

Идеи 24 составили для вас список оригинальных и универсальных подарков коллегам на Новый 2021 год. Теперь вам не придется долго «ломать голову» над тем, как правильно выбрать подарок коллеге на Новый год. Сделайте сотрудникам приятно, подарите положительные эмоции, удивите оригинальным сюрпризом. Читайте также: Что подарить любимым на праздники: 20 универсальных и прикольных идей Универсальные подарки коллеге 1. Деревянный настольный органайзер с "вечным" календарем Фото amazon 2. Устройство для дезинфекции телефона Фото uncommongoods 3. Часы обратного отсчета, которые помогут определить, сколько дней осталось до выходных или до отпуска Фото amazon 4. "Умная" колонка, которая способна управлять любыми устройствами в доме (регулировать звук, свет, кондиционер и т.д.) Фото bloomscape Подарки коллеге-женщине на Новый год 5. "Денежное" дерево для притяжения финансов или другие живые растения Фото amazon 6. Коврик для мышки в оригинальном стиле Фото amazon 7. Аромасвечи с приятным ароматом Фото pfcandleco 8. Подарочный набор из любимых вкусняшек Фото weddingwire Подарки коллеге-мужчине на Новый год 9. Оригинальный будильник-таймер 10. Статуэтка-антистресс в виде солевого облака, наполненного специальным раствором, который способен формировать узоры Фото uncommongoods Интересно: 30 универсальных подарков для тех, кто работает дома 11. Подставка или гамак для ног Фото tdubtunes 12. Беспроводное зарядное устройство для телефона Фото uncommongoods 13. Сертификат на желаемую процедуру или отдых Фото quadropark 14. Универсальная ручка-линейка Фото uncommongoods 15. Чашка с подставкой для подогрева Фото ichehol 16. Очки для работы за компьютером Фото med-optika 17. Самоочищаючий миниаквариум Фото feber Недорогие подарки коллегам на Новый год 18. Держатель для очков в виде животного-символа 2021 Фото amazon 19. Набор карандашей с "вдохновляющими" фразами Фото uncommongoods 20. Многофункциональный органайзер для различных канцелярских "безделушек" Фото amazon 21. Маятник или другие вещи для антистресса Фото amazon 22. Стильная визитница Фото ankerjapan 23. Ланчбокс с отделениями Фото zira 24. Привлекательная бутылка для воды Фото weddingshop 25. Палетка для стикеров, которую можно зафиксировать у монитора Фото amazon Прикольные подарки на Новый год коллегам 26. Блокнот-мотиватор, который содержит страницы с интересной мотивирующей информацией Фото vivat-book 27. Оригинальная настольная лампа-подставка Фото magiclight 28. Коврик для мышки, который имеет подогрев Фото amazon 29. Наушники Фото shutterstock 30. Яркий еженедельный планировщик Фото happymonday