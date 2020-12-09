Что подарить коллегам на Новый год 2021: бюджетные, но прикольные идеи подарков
Мы не выбираем людей, с которыми будем вместе работать. Но все же мы должны с ними найти общий язык. Иногда нам везет, и все, кто нас окружает на рабочем месте – близкие по духу личности. Тогда нам приятно проводить с ними время, делать сюрпризы, веселиться в выходные, отмечать праздники.
Идеи 24 составили для вас список оригинальных и универсальных подарков коллегам на Новый 2021 год. Теперь вам не придется долго «ломать голову» над тем, как правильно выбрать подарок коллеге на Новый год. Сделайте сотрудникам приятно, подарите положительные эмоции, удивите оригинальным сюрпризом.
Читайте также: Что подарить любимым на праздники: 20 универсальных и прикольных идей
Универсальные подарки коллеге
1. Деревянный настольный органайзер с "вечным" календарем
Фото amazon
2. Устройство для дезинфекции телефона
Фото uncommongoods
3. Часы обратного отсчета, которые помогут определить, сколько дней осталось до выходных или до отпуска
Фото amazon
4. "Умная" колонка, которая способна управлять любыми устройствами в доме (регулировать звук, свет, кондиционер и т.д.)
Фото bloomscape
Подарки коллеге-женщине на Новый год
5. "Денежное" дерево для притяжения финансов или другие живые растения
Фото amazon
6. Коврик для мышки в оригинальном стиле
Фото amazon
7. Аромасвечи с приятным ароматом
Фото pfcandleco
8. Подарочный набор из любимых вкусняшек
Фото weddingwire
Подарки коллеге-мужчине на Новый год
9. Оригинальный будильник-таймер
10. Статуэтка-антистресс в виде солевого облака, наполненного специальным раствором, который способен формировать узоры
Фото uncommongoods
Интересно: 30 универсальных подарков для тех, кто работает дома
11. Подставка или гамак для ног
Фото tdubtunes
12. Беспроводное зарядное устройство для телефона
Фото uncommongoods
13. Сертификат на желаемую процедуру или отдых
Фото quadropark
14. Универсальная ручка-линейка
Фото uncommongoods
15. Чашка с подставкой для подогрева
Фото ichehol
16. Очки для работы за компьютером
Фото med-optika
17. Самоочищаючий миниаквариум
Фото feber
Недорогие подарки коллегам на Новый год
18. Держатель для очков в виде животного-символа 2021
Фото amazon
19. Набор карандашей с "вдохновляющими" фразами
Фото uncommongoods
20. Многофункциональный органайзер для различных канцелярских "безделушек"
Фото amazon
21. Маятник или другие вещи для антистресса
Фото amazon
22. Стильная визитница
Фото ankerjapan
23. Ланчбокс с отделениями
Фото zira
24. Привлекательная бутылка для воды
Фото weddingshop
25. Палетка для стикеров, которую можно зафиксировать у монитора
Фото amazon
Прикольные подарки на Новый год коллегам
26. Блокнот-мотиватор, который содержит страницы с интересной мотивирующей информацией
Фото vivat-book
27. Оригинальная настольная лампа-подставка
Фото magiclight
28. Коврик для мышки, который имеет подогрев
Фото amazon
29. Наушники
Фото shutterstock
30. Яркий еженедельный планировщик
Фото happymonday
Поделиться новостью