Небанальний сніданок: рецепт смачних лимонних панкейків
Джерело:24 канал
Смачний та корисний сніданок забезпечить заряд енергії та позитиву на весь день. Тож ми вирішили допомогти вам урізноманітнити ранкові приймання їжі новим рецептом.
Панкейки – багатьом полюбились ці пухкі млинці на сніданок, які так легко готувати. Аби додати нових смаків у робочі будні, спробуйте приготувати ці смачнющі лимонні оладки.
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Рецепт лимонних панкейків
Панкейки – це універсальний та смачний сніданок, який можна поєднати з сезонними фруктами, додати улюбленого джему, вершків чи шоколаду.
Додайте фрукти та вершки / Фото Unsplash
Інгредієнти:
- 4 яйця;
- 1 склянка сиру рікота;
- 1/4 склянки молока;
- цукор;
- 1 чайна ложка ванільного екстракту;
- цедра 1 лимона;
- 6 столових ложок кокосового борошна;
- 1 чайна ложка розпушувача.
Панкейки з цедрою лимона / Фото Unsplash
Спосіб приготування
Крок 1. Ретельно перемішайте у більшій посудині яйця, рікоту, та молоко. Додайте цукор, екстракт ванілі і цедру 1 лимона. Висипте у суміш кокосове борошно і розпушувач.
Крок 2. Додайте на пательню олії та підсмажте панкейки. Готуйте по 2 – 3 хвилини з кожної сторони до золотистого кольору.
Крок 3. Прикрасьте смачний сніданок свіжими сезонними фруктами, полийте медом або улюбленим варенням.
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