Панкейки – багатьом полюбились ці пухкі млинці на сніданок, які так легко готувати. Аби додати нових смаків у робочі будні, спробуйте приготувати ці смачнющі лимонні оладки.

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Рецепт лимонних панкейків

Панкейки – це універсальний та смачний сніданок, який можна поєднати з сезонними фруктами, додати улюбленого джему, вершків чи шоколаду.



Додайте фрукти та вершки / Фото Unsplash

Інгредієнти:

4 яйця;

1 склянка сиру рікота;

1/4 склянки молока;

цукор;

1 чайна ложка ванільного екстракту;

цедра 1 лимона;

6 столових ложок кокосового борошна;

1 чайна ложка розпушувача.



Панкейки з цедрою лимона / Фото Unsplash

Спосіб приготування

Крок 1. Ретельно перемішайте у більшій посудині яйця, рікоту, та молоко. Додайте цукор, екстракт ванілі і цедру 1 лимона. Висипте у суміш кокосове борошно і розпушувач.

Крок 2. Додайте на пательню олії та підсмажте панкейки. Готуйте по 2 – 3 хвилини з кожної сторони до золотистого кольору.

Крок 3. Прикрасьте смачний сніданок свіжими сезонними фруктами, полийте медом або улюбленим варенням.

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