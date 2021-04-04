Рятує лише оптимізм: автомобільні аварії, що здивували всіх навколо

12:50

У будь-якій ситуації потрібно намагатися зберігати спокій та оптимізм. Навіть, якщо мова йде про автомобільні аварії. Адже навіть найдосвідченіший водій може потрапити у ДТП, тому у подібній ситуації варто діяти миттєво або…ловити смішні та ексклюзивні моменти для фото.