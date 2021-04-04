В любой ситуации нужно стараться сохранять спокойствие и оптимизм. Даже если речь идет об автомобильных авариях. Ведь даже самый опытный водитель может попасть в ДТП, поэтому в подобной ситуации следует действовать мгновенно или ... ловить смешные и эксклюзивные моменты для фото.

В нашей подборке вы сможете посмотреть уникальные фотографии, на которых изображены не только автомобильные аварии, но и неоднозначная реакции водителей и других участников движения. Читайте также: Я у мамы инженер: тюнинг авто, который шокировал всех 1. Такой момент нужно запечатлеть Фото izismile 2. Кажется, ребята сами не поняли, что произошло Фото spoki 3. Пожалуй, эта авария повлияла на людей, если они столько времени сохраняют фото Фото spoki 4. Как? Как это случилось? Фото reddit 5. Эй вы, там позади, улыбнитесь! Фото ololo Интересно: Сел за руль – включи мозги: 10 водителей, которые забыли это сделать 6. На этот раз водителю не взошло из рук игнорирование дорожных знаков Фото bugaga 7. Когда встретились два упрямые водители Фото zefirka 8. Этот автомобильный трюк, пожалуй, никому не удастся воспроизвести Фото megalife 9. Как символично Фото zefirka 10. Его отношение к произошедшей ситуации написано у него на лице Фото mixnews