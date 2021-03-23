На водійських курсах інструктори невтомно повторюють: відколи ви сіли за кермо, від вас залежить не лише ваше життя, а й життя ваших пасажирів та інших учасників дорожнього руху. Проте деякі слухачі, щойно отримавши права, витрушують почуте з пам'яті, наче пісок із вух.

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