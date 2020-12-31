Ви побачили дату на календарі та згадуєте список подарунків? Не панікуйте! Ми підготували для вас прості варіанти, які можна знайти в будь-якому магазині.

Попри те, що інгредієнти для подарунків легко знайти, але все ж таки треба витрати трохи часу, щоб задекорувати їх, пише Ідеї 24.

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Мандариновий вінок

Зараз мандарини – це сезонні фрукти, тому їх легко знайти у кожному магазині. Вам буде потрібен рукав для запікання, бажано, щоб він не мав "кінця" та стрічка.

Візьміть 6 – 8 мандаринок, розкладіть їх у рядочок. Роз'єднайте їх стрічками та зробіть віночок.



Віночок можна прикрасити різним святковим оздобленням / Фото funpanda

Чайна ялинка

Для тих, хто любить чай – така ялинка буде найкращим подарунком. Пакетики можна придбати в будь-якому магазині. Візьміть картон або грубий папір, та складіть його таким чином, щоб утворився конус.

За допомогою клею чи двостороннього скотчу, приклейте чайні пакетики так, щоб утворилась ялинка. З картону можна також вирізати зірочку для верхівки.



Ялинка з чаю / Фото vtemu.by

Пляшка алкоголю

Дорогий і хороший алкоголь – це чудовий подарунок для поціновувачів. Крім того, його можна знайти в великій кількості магазинів.

Як оригінально запакувати алкоголь – дивіться за посиланням.



Пляшка вина підійде для святкового столу / Фото j.etagi.com

Натуральні солодощі

Солодощі можуть бути корисними! Сьогодні в екомагазинах дуже великий вибір натуральних цукерок, які не тільки смачні, а й дуже круто виглядають.



Натуральні цукерки для подарунка / Фото zhitomir-online

Сніжна кулька з підсвіткою або інші тематичні подаруночки

Якщо поруч із вашим домом є відкритий магазин сувенірів або декору, то можна знайти милі та прості подарунки:

Сніжна кулька – від такого подарунку будуть у захваті не тільки діти, а й дорослі!

Гірлянди та інші різдвяні прикраси для ялинки.

Набір різноманітних свічок або ж вишуканий свічник.



Снігова кулька, яка світиться / Фото glasslobe

Баночка зі сюрпризом

Декоративні баночки також можна оздобити, щоб вони були схожі на оленів.

У такі банки можна покласти улюблені смаколики того, для кого цей подарунок.



Солодкі смаколики у банці / Фото kendinyapsana.com