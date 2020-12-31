Що робити, коли не встигли придбати подарунок: цікаві ідеї нашвидкуруч
Ви побачили дату на календарі та згадуєте список подарунків? Не панікуйте! Ми підготували для вас прості варіанти, які можна знайти в будь-якому магазині.
Попри те, що інгредієнти для подарунків легко знайти, але все ж таки треба витрати трохи часу, щоб задекорувати їх, пише Ідеї 24.
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Мандариновий вінок
Зараз мандарини – це сезонні фрукти, тому їх легко знайти у кожному магазині. Вам буде потрібен рукав для запікання, бажано, щоб він не мав "кінця" та стрічка.
Візьміть 6 – 8 мандаринок, розкладіть їх у рядочок. Роз'єднайте їх стрічками та зробіть віночок.
Віночок можна прикрасити різним святковим оздобленням / Фото funpanda
Чайна ялинка
Для тих, хто любить чай – така ялинка буде найкращим подарунком. Пакетики можна придбати в будь-якому магазині. Візьміть картон або грубий папір, та складіть його таким чином, щоб утворився конус.
За допомогою клею чи двостороннього скотчу, приклейте чайні пакетики так, щоб утворилась ялинка. З картону можна також вирізати зірочку для верхівки.
Ялинка з чаю / Фото vtemu.by
Пляшка алкоголю
Дорогий і хороший алкоголь – це чудовий подарунок для поціновувачів. Крім того, його можна знайти в великій кількості магазинів.
Як оригінально запакувати алкоголь – дивіться за посиланням.
Пляшка вина підійде для святкового столу / Фото j.etagi.com
Натуральні солодощі
Солодощі можуть бути корисними! Сьогодні в екомагазинах дуже великий вибір натуральних цукерок, які не тільки смачні, а й дуже круто виглядають.
Натуральні цукерки для подарунка / Фото zhitomir-online
Сніжна кулька з підсвіткою або інші тематичні подаруночки
Якщо поруч із вашим домом є відкритий магазин сувенірів або декору, то можна знайти милі та прості подарунки:
- Сніжна кулька – від такого подарунку будуть у захваті не тільки діти, а й дорослі!
- Гірлянди та інші різдвяні прикраси для ялинки.
- Набір різноманітних свічок або ж вишуканий свічник.
Снігова кулька, яка світиться / Фото glasslobe
Баночка зі сюрпризом
Декоративні баночки також можна оздобити, щоб вони були схожі на оленів.
У такі банки можна покласти улюблені смаколики того, для кого цей подарунок.
Солодкі смаколики у банці / Фото kendinyapsana.com
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