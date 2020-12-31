Вы увидели дату на календаре и вспоминаете список подарков? Не паникуйте! Мы подготовили для вас простые варианты, которые можно найти в любом магазине.

Несмотря на то, что ингредиенты для подарков легко найти, но все же надо расходы немного времени, чтобы задекорировать их, пишет Идеи 24.

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Мандариновый венок

Сейчас мандарины – это сезонные фрукты, поэтому их легко найти в каждом магазине. Вам потребуется рукав для запекания, желательно, чтобы он не имел "конца" и лента.

Возьмите 6 – 8 мандаринок, разложите их в ряд. Разъедините их лентами и сделайте венок.



Венок можно украсить различным праздничным убранством / Фото funpanda

Чайная елка

Для тех, кто любит чай – такая елка будет лучшим подарком. Пакетики можно приобрести в любом магазине. Возьмите картон или грубую бумагу, и сложите его таким образом, чтобы образовался конус.

С помощью клея или двустороннего скотча, приклейте чайные пакетики так, чтобы получилась елка. С картона можно вырезать звездочку для верхушки.



Елка с чая / Фото vtemu.by

Бутылка алкоголя

Дорогой и хороший алкоголь – это отличный подарок для ценителей. Кроме того, его можно найти в большом количестве магазинов.

Как оригинально упаковать алкоголь – смотрите по ссылке.



Бутылка вина подойдет для праздничного стола / Фото j.etagi.com

Натуральные сладости

Сладости могут быть полезными! Сегодня в экомагазинах очень большой выбор натуральных конфет, которые не только вкусные, но и очень круто выглядят.



Натуральные конфеты для подарка / Фото zhitomir-online

Снежный шарик с подсветкой или другие тематические подарочки

Если рядом с вашим домом есть открытый магазин сувениров или декора, то можно найти милые и простые подарки:

Снежный шарик – от такого подарка будут в восторге не только дети, но и взрослые!

Гирлянды и другие рождественские украшения для елки.

Набор разнообразных свечей или изысканный подсвечник.



Снежный шар, который светиться / Фото glasslobe

Баночка с сюрпризом

Декоративные баночки можно украсить, чтобы они были похожи на оленей.

В такие банки можно положить любимые вкусности того, для кого этот подарок.



Сладкие вкусности в банке / Фото kendinyapsana.com