Новорічні свята наближаються, потрібно встигнути купити усім подарунки. А часу так не вистачає. До того ж головне завдання, щоб подарунок став у нагоді, а не просто валявся.

Тому Ідеї 24 склали добірку подарунків, які сподобаються та стануть у пригоді будь-кому.

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1. Подарунковий сертифікат

Найкращий варіант для тих, у кого зовсім немає часу на пошуки подарунків.



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2. Кава або чай

Також цілком пристойний варіант подарунку. Банку кави або пачку чаю можна купити практично скрізь і використовувати як доповнення до іншого подарунку або, навпаки, доповнити напій шоколадкою.



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3. Новорічні набори прикрас

Здавалося б, такі банальні, на перший погляд, речі, але й вони можуть порадувати не гірше якогось ексклюзиву. Набір ялинкових кульок, красива гірлянда, фігурки Діда Мороза.



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4. Термокружка

Чудовий подарунок для любителів запашної кави чи теплого чаю. Термокружки здатні довго зберігати температуру напоїв і виглядають набагато крутіше.



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5. Набір посуду

Посуд теж можна дарувати. Підберіть красиві тарілки, хорошу сковороду або набір келихів, наприклад пивних або для вина. Щоб не помилитися, дотримуйтеся нейтральних кольорів і не купуйте найдешевші варіанти.



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6. Делікатеси або алкоголь

Баночка ікри або пляшка хорошого коньяку не тільки подарують святковий настрій, але і створять хорошу атмосферу.



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7. Набір шкарпеток

Набір якісних однотонних шкарпеток стане відмінним подарунком. Хто б що не говорив, а такі прості предмети одягу завжди стануть у пригоді.



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8. Домашні капці

Подарунок, який додасть затишку та ще й підніме настрій. Просто згадайте, чим захоплюється людина і підберіть що-небудь відповідне.



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9. Розмальовка для дорослих

Дуже крутий спосіб згаяти довгі зимові вечори або відволіктися від проблем на роботі.



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10. Сувенір

Безпрограшним варіантом подарунку є оригінальний сувенір. А якщо він ще й відповідає роду діяльності або інтересам, буде взагалі ідеально. Даруйте фоторамки, аксесуари для робочого столу і просто приємні дрібнички, які радують око і викликають посмішку.



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11. Плед

М'який і теплий плед – те, що потрібно для затишку, якого так не вистачає в зимові холоди.



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12. Теплі рукавички або шарф

Хороший подарунок повинен бути корисним. А з тим, що шарф або рукавички знадобляться взимку, навряд чи хтось стане сперечатися.



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13. Засоби по догляду за собою

Чудовий подаруночок для близької людини, як чоловіка, так і жінки. Адже бомбочки та солі для ванн, косметика для душу, набір засобів для бороди – все це допоможе розслабитися або стати красивішими.



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14. Солодощі

Стратегічний запас шоколадок, цукерок, тортиків і тістечок повинен бути в кожному домі. Можете сміливо купувати все, що сподобається в кондитерському відділі. Зайвим точно не буде.



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15. Листівка

Вітальну листівку теж можна вважати невеликим подарунком. Якщо зовсім не встигаєте, підберіть красиву листівку з душевним побажанням і доповніть шоколадкою або подарунковим набором.



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