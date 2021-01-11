Зазвичай фотосесії на вулиці влаштовують у теплу пору року, а взимку віддають перевагу знімкам у студії. Проте іноді варто експериментувати. Тим паче, що зима цього року видалась теплою.

Радимо взяти з собою великий термос із чаєм, одягнути теплі речі та вирушати на пошуки цікавих локацій. Ми підібрали для вас щонайменше сім по-зимовому чарівних місць.

Читайте також: 15 фото, які показують недбалість та необережність працівників

Ковзанка

Ковзанка – чудове місце для веселих зимових розваг та емоційної фотосесії. Кадри на тлі блискучого білого льоду, радісних людей навколо, гірлянд та іншого різдвяного декору будуть виглядати дуже атмосферно. Візьміть у руки стакан із глінтвейном або чаєм, аби знімки були "теплішими", оберіть яскраві зимові аксесуари: в`язані рукавички, шарф, кольорову шапку з помпоном.

Фото Pokupon

Звичайно, ковзанка підходить для фотосесії закоханих: це будуть романтичні портрети із щасливими обличчями та щирими емоціями. Із портретною зйомкою найкраще впорається смартфон ОРРО Reno4 Lite з інноваційною технологією обробки зображень. Це найкращий гаджет для створення портретів, зокрема й надзвичайно креативних. Натомість модель ОРРО Reno4 Pro робить дуже чіткі, деталізовані знімки за будь-яких умов, навіть увечері. Серія смартфонів Reno4 від провідного світового виробника гаджетів ОРРО пропонує надсучасні функції фото- та відеозйомки для найбільш вдалих фотосесій та відео.

Фото ОРРО

Вулиці міста

Узимку вулиці, прикрашені різдвяною ілюмінацією, сповнені особливих чар. Вечір найкраще підійде для фотосессії. Яскраві вітрини магазинів, вкриті інеєм вікна, сніжинки, які кружляють, падаючи на землю створюють справжню зимову казку. Залишається лише вихопити вдалий кадр. Не бійтеся фотографувати на тлі зимової метушні: засніжених машин, сонних або замріяних перехожих, вони додають знімкам жвавості та "об`єму".

Фото Senseye

Ліс

Вирушайте до лісу, адже засніжена дика природа – це дуже ефектно. Кадри на тлі оголених зимових дерев виглядатимуть таємничо, особливо – якщо зробити їх чорно-білими. Крім того, можна познімати лісових мешканців: білок, дятлів, круків, синиць. Узимку багато птахів і тварин вирушають на пошуки їжі, тому якщо пригостити їх чимось смачненьким, вони стають менш боязкими.

Це дозволяє підійти ближче і зробити прекрасні фото. Вам стане у пригоді смартфон ОРРО А53.

Ця модель поєднує у собі потужність, продуктивність та безліч високотехнологічних функцій. Крім того, ОРРО A53 має потужний акумулятор на 5000 мАг, завдяки цьому ви зможете фотографувати цілий день без підзарядки. Ви у жодному разі не залишитесь без зв’язку у лісі, адже смартфон оснащений додатковою функцією Super Power Saving Mode ("Суперенергозберігаючий режим"), яка продовжує живлення смартфона, навіть коли залишилося всього 5% зарядки.

Також зверніть увагу на старшу модель ОРРО А53 із 128 Гб вбудованої пам'яті. Завдяки таким великим об`ємам, ви зможете зберігати величезний архів фото та відео.

Фото ОРРО А53

Іподром

Узимку на іподромі по-особливому затишно. Сіно, колоди, загони, засніжені трибуни – все це створює чудовий антураж для ваших кадрів. Тут можна зустріти не тільки коней, а й інших тварин, які приходять погрітися: кішок, собак, вони роблять фотосесію більш динамічною.

Візьміть урок їзди верхи, і у вас обов`язково все вийде! Цей досвід стане особливим – пам'ятним та надихаючим, а паралельно можна буде зробити надзвичайно живі та емоційні знімки. Для такої фотосесії стане у нагоді ОРРО А73. Легкий корпус смартфону має обтічний профіль із ледь заокругленими краями та задньою панеллю, що має наче шкіряну текстуру, тому його зручно тримати у руці увесь день.

Фото ОРРО А73

Екран ОРРО А73 швидко реагує на дотики пальців, що важливо під час динамічних зйомок. Смартфон має чотири об'єктиви, які об'єднують зусилля у потужній квадкамері. Завдяки надширококутним фотографіям у один кадр можна вмістити найбільш масштабні задуми і зробити ефектні пейзажі.

Крім того, основну камеру OPPO A73 на 16 Мп посилили AI-функцією Dazzle Color ("Посилення кольору"). Вона робить кольори яскравішими, а також за допомогою спеціальних алгоритмів покращує портрети, залежно від кольорів та освітлення навколишнього середовища.

Завдяки функції АІ Б`ютіфікації 2.0 ви будете чудово виглядати на будь-яких фотографіях. Вона зберігає текстуру шкіри, підлаштовуючись під її колір, робить знімки більш чіткими та яскравими.

Оскільки взимку рано темнішає, під час фотосету вам також стане у нагоді Front Night Mode ("Нічний режим фронтальної камери"). З ним можна робити чіткі селфі із потужною деталізацією навіть у темряві.

Сад або парк

Якщо ви мешкаєте у приватному будинку, то навіть непотрібно далеко виходити. Можна зробити фантастичні фото у власному садку. Знімки із песиком або кішкою будуть по-сімейному затишними. Також можна додати яскравих барв: одягнути кольоровий шарф, укутати себе пледом або взяти інші аксесуари.

Цікаво: Як зробити класне фото: три основні правила для створення "затишних" зображень

У садку також можна зробити сімейну фотосесію. Аби все виглядало максимально природно – пограйте у сніжки з дітьми. Це створить атмосферу безтурботності, а на знімках буде видно веселі та щирі емоції. Проте, щоб отримати чіткі та деталізовані фото, не забувайте збільшувати витримку. Як варіант – можна зліпити сніговика. Спочатку можна сфотографувати сам процес: як діти ліплять зі снігу та бавляться, а згодом – і результат. Сніговика можна прикрасити великою морквиною, шарфом, шапкою та рукавицями хенд-мейд.

Фото Depositphotos

Якщо бажаєте по-зимовому казкові фото, зробіть крижані кульки із мильних бульбашок. Дочекайтеся сонячної погоди та надуйте бульбашки на кущі або гілки. Крижані кульки виглядатимуть, немов кришталеві і вразять своїми неповторними візерунками.

Якщо ви мешкаєте у квартирі, також не сумуйте, а вирушайте до найближчого парку.

Міст

Фотосесія на мосту завжди виглядає цікаво. Залежно від того, який це міст, вона може здаватись урбаністичною, монументальною або навпаки – схожою на кадри із фільмів у стилі арт-хауз. Можна фотографуватися на мосту, фотографувати пейзажі з моста, робити кадри під мостом.

Фото Pixabay

Скористайтеся технікою "провідних ліній". Вона полягає у тому, що лінії об`єктів у кадрі (горизонт, дорога, конструкції мосту) самі створюють композицію. Провідна лінія прокладає легкий шлях для очей, аби пройти через різні елементи фотографії. Найчастіше вони починаються з нижньої частини кадру і направляють очі вгору і всередину, від переднього плану зображення до фону і туди, де розташований головний об'єкт.

Коли провідні лінії з`єднують передній план з фоном сцени, вони допомагають створити "глибину" фотографії, яка притягує глядача до зображення.

Набережна

Це одне з найкращих місць для фотосесії, особливо рано вранці, коли навколо немає перехожих, або ввечері, коли сніг повільно падає і мерехтить у жовтому світлі ліхтарів. Зазвичай з набережної відкривається красивий вид на річку або на місто, оповите снігом.

Фото Depositphotos

Якщо ви в Одесі або іншому місті біля моря – обов`язково скористайтеся цією можливістю та зробіть кілька кадрів. Фотографії на тлі бурхливого моря і чайок просто зачаровують. Проте, будьте обережними! Якщо підійти до краю причалу можна сфотографувати великі красиві хвилі і зробити незабутні кадри. Головне – не впасти у воду, аби не довелось купатися взимку.

Бажаємо вам вдалих фото!