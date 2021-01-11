Обычно фотосессии на улице устраивают в теплое время года, а зимой предпочитают делать снимки в студии. Однако, иногда стоит экспериментировать. Тем более, что зима в этом году выдалась теплой.

Советуем взять с собой большой термос с чаем, одеть теплые вещи и отправляться на поиски интересных локаций. Мы подобрали для вас по меньшей мере семь по-зимнему волшебных мест.

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Каток

Каток – отличное место для веселых зимних развлечений и эмоциональной фотосессии. Кадры на фоне блестящего белого льда, радостных людей вокруг, гирлянд и другого рождественского декора будут выглядеть очень атмосферно. Возьмите в руки стакан с глинтвейном или чаем, чтобы снимки были "теплее", выберите яркие зимние аксессуары: вязаные перчатки, шарф, цветную шапку с помпоном.

Фото Pokupon

Конечно, каток подходит для фотосессии влюбленных: это будут романтические портреты со счастливыми лицами и искренними эмоциями. С портретной съемкой лучше справится смартфон ОРРО Reno4 Lite с инновационной технологией обработки изображений. Это лучший гаджет для создания портретов, в том числе и очень креативных. Модель ОРРО Reno4 Pro делает очень четкие, детализированные снимки при любых условиях, даже вечером. Серия смартфонов Reno4 от ведущего мирового производителя гаджетов ОРРО предлагает сверхсовременные функции фото- и видеосъемки для наиболее удачных фотосессий и видео.

Фото ОРРО

Улицы города

Зимой улицы, украшенные рождественской иллюминацией, полны особого волшебства. Вечер лучше всего подойдет для фотосессии. Яркие витрины магазинов, покрытые инеем окна, снежинки, которые кружат, падая на землю создают настоящую зимнюю сказку. Остается только выхватить удачный кадр. Не бойтесь фотографировать на фоне зимней суеты: заснеженных машин, сонных или задумчивых прохожих, они добавляют снимкам живости.

Фото Senseye

Лес

Отправляйтесь в лес, ведь заснеженная дикая природа – это очень эффектно. Кадры на фоне обнаженных зимних деревьев будут выглядеть таинственно, особенно – если сделать их черно-белыми. Кроме того, можно поснимать лесных жителей: белок, дятлов, воронов, синиц. Зимой много птиц и животных отправляются на поиски пищи, поэтому если угостить их чем-то вкусненьким, они становятся менее робкими.

Это позволяет подойти ближе и сделать прекрасные фото. Вам пригодится смартфон ОРРО А53.

Эта модель сочетает в себе мощность, производительность и множество высокотехнологичных функций. Кроме того, ОРРО A53 имеет мощный аккумулятор на 5000 мАч, благодаря этому вы сможете фотографировать целый день без подзарядки. Вы ни в коем случае не останетесь без связи в лесу, ведь смартфон оснащен дополнительной функцией Super Power Saving Mode ("Суперэнергосберегающий режим"), которая продолжает питания смартфона, даже когда осталось всего 5% зарядки.

Также обратите внимание на старшую модель ОРРО А53 с 128 Гб встроенной памяти. Благодаря таким большим объемам, вы сможете хранить огромный архив фото и видео.

Фото ОРРО A53

Ипподром

Зимой на ипподроме по-особенному уютно. Сено, бревна, отряды, заснеженные трибуны – все это создает великолепный антураж для ваших кадров. Здесь можно встретить не только лошадей, но и других животных, которые приходят погреться: кошек, собак, они делают фотосессию более динамичной.

Возьмите урок верховой езды, и у вас обязательно все получится! Этот опыт станет особенным – памятным и вдохновляющим, а параллельно можно будет сделать чрезвычайно живые и эмоциональные снимки. Для такой фотосессии пригодится ОРРО А73. Легкий корпус смартфона имеет обтекаемый профиль с едва закругленными краями и задней панелью с "кожаной" текстурой, поэтому его удобно держать в руке весь день.

Фото ОРРО A73

Экран ОРРО А73 быстро реагирует на прикосновения пальцев, что важно при динамических съемках. Смартфон имеет четыре объектива, которые объединяют усилия в мощной квадкамере. Благодаря сверхширокоугольным фотографиям в один кадр можно вместить наиболее масштабные замыслы и сделать эффектные пейзажи.

Кроме того, основную камеру OPPO A73 на 16 Мп усилили AI-функцией Dazzle Color ("Усиление цвета"). Она делает цвета ярче, а также с помощью специальных алгоритмов улучшает портреты, в зависимости от цвета и освещения окружающей среды.

Благодаря функции Аl Бьютификации 2.0 вы будете прекрасно выглядеть на любых фотографиях. Она сохраняет текстуру кожи, подстраиваясь под ее цвет, делает снимки более четкими и яркими.

Поскольку зимой рано темнеет, вам также пригодится Front Night Mode ("Ночной режим фронтальной камеры"). С ним можно делать четкие селфи с мощной детализацией даже в темноте.

Сад или парк

Если вы живете в частном доме, то даже не нужно далеко выходить. Можно сделать фантастические фото в собственном саду. Снимки с собачкой или кошкой будут по-семейному уютными. Также можно добавить ярких красок: одеть цветной шарф, укутать себя пледом или взять другие аксессуары.

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В саду можно сделать семейную фотосессию. Чтобы все выглядело максимально естественно – поиграйте в снежки с детьми. Это создаст атмосферу беззаботности, а на снимках будут видны веселые и искренние эмоции. Однако, чтобы получить четкие и детализированные фото, не забывайте увеличивать выдержку. Как вариант – можно слепить снеговика. Сначала можно сфотографировать сам процесс: как дети лепят из снега и играют, а впоследствии – и результат. Снеговика можно украсить большой морковкой, шарфом, шапкой и перчатками хенд-мейд.

Фото Depositphotos

Если хотите по-зимнему сказочные фото, сделайте ледяные шарики с мыльных пузырей. Дождитесь солнечной погоды и надуйте пузырьки на кусты или ветви. Ледяные шарики будут выглядеть, словно хрустальные и поразят своими неповторимыми узорами.

Если вы живете в квартире, также не унывайте, а отправляйтесь в ближайший парк.

Мост

Фотосессия на мосту всегда выглядит интересно. В зависимости от того, какой это мост, она может показаться урбанистической, монументальной или наоборот – похожей на кадры из фильмов в стиле арт-хаус. Можно фотографироваться на мосту, фотографировать пейзажи с моста, делать кадры под мостом.

Фото Pixabay

Воспользуйтесь техникой "проводных линий". Она заключается в том, что линии объектов в кадре (горизонт, дорога, конструкции моста) сами создают композицию. Ведущая линия прокладывает легкий путь для глаз, чтобы пройти через различные элементы фотографии. Чаще всего они начинаются с нижней части кадра и направляют глаза вверх и внутрь, от переднего плана изображения к фону и туда, где расположен главный объект.

Когда проводные линии соединяют передний план с фоном сцены, они помогают создать "глубину" фотографии, которая притягивает зрителя к изображению.

Набережная

Это одно из лучших мест для фотосессии, особенно рано утром, когда вокруг нет прохожих, или вечером, когда снег медленно падает и мерцает в желтом свете фонарей. Обычно с набережной открывается красивый вид на реку или на город, окутанный снегом.

Фото Depositphotos

Если вы в Одессе или другом городе у моря – обязательно воспользуйтесь этой возможностью и сделайте несколько кадров. Фотографии на фоне бурного моря и чаек просто завораживают. Однако, будьте осторожны! Если подойти к краю причала можно сфотографировать большие красивые волны и сделать незабываемые кадры. Главное – не упасть в воду, чтобы не пришлось купаться зимой.

Желаем вам удачных фото!