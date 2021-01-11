15 фото, які показують недбалість та необережність працівників
Незалежно від того, де ми працюємо, ми повинні ознайомитися зі службовими інструкціями. Але прочитання цієї інструкції не означає її дотримання. Саме тому деякі працівники роблять банальні помилки, які здебільшого свідчать про недбалість та необережність на робочому місці.
Ідеї 24 підготували для вас добірку унікальних фото, після перегляду яких ви точно захочете переглянути службові інструкції.
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1. Несподіваний бонус на принті футболки
Фото reddit
2. "Ідеальна" цегляна бруківка
Фото klikabol
3. Оригінальний спосіб розв'язання проблеми
Фото facebook
4. У якийсь момент щось пішло не так
Фото reddit
5. Не дуже практичний поручень
Фото reddit
6. "Якісна" робота справжніх професіоналів
Фото reddit
7. Здається, в когось руки "ростуть не з того місця"
Фото myprikol
8. Унікальний дизайн кімнати
Фото klikabol
9. Оригінальний спосіб заохочувати до фізичних вправ
Фото facebook
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10. У будь-якій незрозумілій ситуації…використовуй скотч
Фото kalaputski
11. І нехай увесь світ…обминає
Фото reddit
12. Імпровізоване розв'язання проблеми
Фото pisez
13. Мабуть, той, хто ставив огорожу трішки захопився
Фото klikabol
14. "Геніальне" розв'язання проблеми
Фото reddit
15. Майже "ідеальне" рівне коло
Фото twitter
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