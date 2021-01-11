Незалежно від того, де ми працюємо, ми повинні ознайомитися зі службовими інструкціями. Але прочитання цієї інструкції не означає її дотримання. Саме тому деякі працівники роблять банальні помилки, які здебільшого свідчать про недбалість та необережність на робочому місці.

Ідеї 24 підготували для вас добірку унікальних фото, після перегляду яких ви точно захочете переглянути службові інструкції. Читайте також: Роботи професіоналів, через які ви відчуєте іспанський сором: фото 1. Несподіваний бонус на принті футболки Фото reddit 2. "Ідеальна" цегляна бруківка Фото klikabol 3. Оригінальний спосіб розв'язання проблеми Фото facebook 4. У якийсь момент щось пішло не так Фото reddit 5. Не дуже практичний поручень Фото reddit 6. "Якісна" робота справжніх професіоналів Фото reddit 7. Здається, в когось руки "ростуть не з того місця" Фото myprikol 8. Унікальний дизайн кімнати Фото klikabol 9. Оригінальний спосіб заохочувати до фізичних вправ Фото facebook Цікаво: 8 ситуацій, які не варто повторювати, щоб не відчути весь гнів "карми": фото 10. У будь-якій незрозумілій ситуації…використовуй скотч Фото kalaputski 11. І нехай увесь світ…обминає Фото reddit 12. Імпровізоване розв'язання проблеми Фото pisez 13. Мабуть, той, хто ставив огорожу трішки захопився Фото klikabol 14. "Геніальне" розв'язання проблеми Фото reddit 15. Майже "ідеальне" рівне коло Фото twitter