Гумка для фітнесу або еспандер – універсальна річ, яка замінює понад 10 тренажерів. І ще одна вагома перевага – з таким найпростішим пристосуванням можна займатися вдома не менш ефективно, ніж в залі.
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Фітнес-тренер Кирило Торос показав кілька вправ для нижньої частини тіла, які залучають м'язи ніг, спини і сідниць. Стежте за технікою виконання на відео та повторюйте вдома. Тренуйтеся разом з Ідеї 24!
Тренування на ноги та сідниці: 4 домашні вправи
- Тяга гумки однією рукою з положення у напівприсяді: 12 повторень;
- Присідання: 12 повторень;
- Хода у сторони: 20 повторень;
- Повільне присідання зі стрибком у вихідне положення: 12 повторень.
Тренування у цифрах
- Виконуйте вправи одну за одною;
- Кількість повторень – 12 – 20;
- Кількість підходів – 3 на кожну вправу;
- Відпочинок між підходами – 60 секунд.
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Текст публікація Кирила Тороса:
Давно у нас не було тренувань на низ тіла, я просто їх не дуже люблю, але треба! Тому сьогодні опрацюємо наші ноги і сідниці, а щоб було веселіше, візьмемо фітнес гумки.
Тренування:
Виконуємо вправи одну за одною
Кількість повторень – 12
Кількість підходів – 3 на кожну вправу
Відпочинок між підходами – 60 секунд
Обов'язково виконуємо розминку перед тренуванням і заминку після тренування. Одягайте фітнес-гумки завжди вище коліна.