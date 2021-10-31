Для проработки ягодичных мышц существует немало упражнений и техник, однако з ашагивания на платформу (или другое повышение) не очень популярны, и их редко включают в план тренировок. А зря! Они не уступают эффективности выпадам или даже ягодичному мостику.

И еще Как накачать ноги и ягодицы дома: видео упражнений с резинками

Подъем на платформу не только хорошо развивает мышцы, но и стимулирует кровообращение, делает тело более подвижным, а суставы гибкими. Варианты выполнения шагов на повышение можно изменять, а можно использовать какой-то один, который вам нравится больше всего.

Какие мышцы включаются в работу во время выполнения упражнения

Квадрицепс

Бицепс бедра

Седалищная мышца

Внутренняя и наружная поверхность бедра (зависит от варианта исполнения)

Икры

Пресс и поясничные мускулы (в качестве стабилизаторов).

Как правильно делать шаги на платформу

Делайте упор на ту пятку, которая находиться на платформе. Оттолкните и подтяните тело. Напрягите ягодицы и квадрицепсы. Контролируйте, чтобы нагрузка приходилась именно на мышцы, а не на коленные чашки и суставы. При спуске корпус можно наклонить вперед, но мышцы пресса, ягодиц и спины необходимо держать напряженными.

Это упражнение можно выполнять и в домашних условиях. Главное, чтобы в качестве платформы была устойчивая поверхность. Выполняйте 3 подхода по 10 – 12 раз в каждую ногу. Сохраняйте видео и тренируйтесь!

Читайте также Врут ли счетчики сожженных калорий на тренажерах: что об этом говорит наука

Текст публикации Smidyuk Academy:

Шаги на платформу не так популярны для ягодиц, как, например, махи или приседания. И это зря! Они не уступают эффективности ягодичному мостику или выпадам. Как и положено базовому движению, в этом случае привлекается большое количество мышц:

Квадрицепс

Бицепс бедра

Седалищная мышца

Внутренняя и наружная поверхность бедра (зависит от варианта выполнения)

Икры

Пресс и поясничные мышцы в качестве стабилизаторов.

При наружной простоте в шагах на платформу принципиально смотреть за техникой: