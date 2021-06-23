Є домашні справи, які можна виконувати лише раз на рік. Думка про це значно спростить прибирання і допоможе заощадити час.

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Штори і тюлі



Штари та тюлі перемо раз на рік / Фото Unsplash

Хоча штори і тюлі висять вертикально, вони все одно вбирають пил, жир та запах. А тому потребують прання хоча б раз на рік. Більшість тканин можна прати в машинці, але не забувайте дотримуватись інструкцій на етикетці по догляду. Якщо ви боїтесь не справитись із забрудненнями, краще довірте цю справу хімчистці.

Килими та м'які меблі



М'які меблі та килими рекомендуємо чистити восени / Фото Unsplash

Після спекотного літа рекомендуємо чистити килими та м'які меблі від пилу, бруду і шерсті домашніх улюбленців. Ви можете прибрати їх самостійно, або ж звернутись до спеціалістів у цій справі.

Якщо все ж вирішили робити це власноруч – будьте обережні. Перед очищенням обробіть плями мийним засобом, але не перестарайтесь. Надмірна волога може спричинити появу цвілі у подушках.

Матраци



Матраци варто чистити щороку / Фото Unsplash

Матраци також варто чистити принаймні раз на рік. Для того, щоб позбутись пилу, добре пропилососьте його зверху та з боків.

Якщо ж на матраці є плями, вивести їх допоможуть мийний засіб та м’яка щітка. Після очищення протріть його вологою тканиною і дайте висохнути. Можете використати фен для того, щоб просушити матрац, але уникайте надмірного нагрівання.

Рекомендуємо періодично перевертати матрац, щоб він рівномірно зношувався.

Садові меблі



Садові меблі прибирайте навесні / Фото Unsplash

Меблі, які стоять на вулиці, потрібно мити щонайменше раз на рік. Найкраще це робити весною, у сонячну погоду, щоб все швидко висохло. Використовуйте для прибирання пилосос та вологу ганчірку. Якщо ж на меблях залишились плями, відчистити їх можна за допомогою щітки та мийних засобів.

Кухонні шафи і шухляди



Розчистіть полички з посудом та продуктами на кухні / Фото Unsplash

Кінець осені – це ідеальний час для генерального прибирання на кухні. Витягніть всі продукти із кількох поличок, протріть їх та складіть все на місце. Перед тим, як ставити все назад у шафу, перегляньте термін придатності продуктів та уважно перевірте, чи немає на полицях з крупами шкідників.

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Шафа з постільною білизною



Шухляду з постільною білизною не потрібно прибирати кожного тижня / Фото Pinterest

Бодай раз на рік варто прибирати у шухляді з постільною білизною. Для цього витягніть все із полиці, пропилососьте та протріть її вологою ганчіркою. Розділіть всю постільну білизну на групи. До прикладу, ви можете поскладати її по сезону, або ж комплектами.

Гараж, підвал чи горище



У гаражі, підвалі та на горищі потрібно прибирати лише раз на рік / Фото Unsplash

Важко підтримувати ідеальний порядок у гаражі, підвалі чи на мансарді. Тому тут дуже важливе прибирання. Оскільки ви можете не щодня бути у цих приміщеннях, перевіряйте їх час від часу на наявність шкідників. Окрім цього, радимо періодично робити ревізію та позбуватись непотрібних речей.

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Документи



Приберіть у шухляді з документами / Фото Unsplash

Як паперові, так і електронні файли потребують впорядкування. Тому рекомендуємо раз на рік відкривати шухляду з документами та перебирати їх. Можете розкласти всі папери по групах за допомогою тек. Те саме рекомендуємо зробити із важливими файлами на комп’ютері та смартфоні.