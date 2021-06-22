Soplica – відомий польський алкогольний бренд, історія якого розпочалась ще у 1981 році. Саме тоді польський шляхтич Болеслав Каспрович заснував першу лікеро-горілчану фабрику в місті Ґнєзно, де виготовляли смачні натуральні настоянки лише з добірних стиглих плодів. Відтоді настоянки Soplica знайшли своїх поціновувачів по всьому світу.

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Soplica пропонує українським споживачам унікальні смакові настоянки зі сливи, айви, вишні, ліщини, лимона-м’яти та лимона-малини. А нещодавно бренд презентував нову десертну лінійку – Soplica зі смаком мигдалю у карамелі та вишні у шоколаді.

Нова десертна лінійка Soplica / Фото Soplica

Десертна лінійка Soplica – це вражаючий мікс вишуканих смаків для тих, хто шукає нові оригінальні поєднання з п'янким ароматом та чуттєвими солодкими нотками. Оновлений дизайн із позолоченими елементами та темною палітрою кольорів надає продукту дійсно преміального характеру.

Soplica зі смаком мигдалю в карамелі / Фото Soplica

Приємний глибокий смак мигдалю з фінальними нотками ніжної золотавої карамелі у настоянках Soplica Мигдаль в карамелі подарує справжню насолоду від ідеального балансу компонентів. А класичне поєднання соковитої вишні з шоколадом у настоянках Soplica Вишня в шоколаді зачарує багатством смаку та аромату.

Soplica зі смаком вишні в шоколаді / Фото Soplica

Десертна Soplica з її винятковим ароматом та оксамитовою текстурою пробуджує найприємніші відчуття. Для тих, хто шукає альтернативу Baileys та Sheridan's, десертні настоянки Soplica стануть ідеальним вибором за доступнішою ціною.

Soplica Мигдаль в карамелі та Soplica Вишня в шоколаді чудово смакують як самостійно, так і в коктейлях. Вони легко п'ються, оскільки їхня міцність порівняно низька – лише 25%. Їх можна подавати з морозивом або ж додавати у десерти, каву, какао та гарячий шоколад.

Пропонуємо приготувати один із неймовірно смачних коктейлів із десертною Soplica, які наповнять дозвілля незабутніми емоціями.

Коктейль "Tropical almond"

Заміксуйте смачний коктейль з Soplica Мигдаль в карамелі з соковитим поєднанням апельсина та лимона – і результат точно здивує!

Коктейль "Tropical almond" / Фото Soplica

Інгредієнти:

– 40 мл Soplica Мигдаль в карамелі

– 40 мл апельсинового соку

– 10 мл лимонного соку

– лід

Приготування:

Виливаємо всі інгредієнти в шейкер або скляну банку з щільно закритою кришкою. Додаємо кубики льоду й енергійно струшуємо протягом 15 секунд. Переливаємо у наповнену льодом склянку та прикрашаємо апельсиновою шкіркою. Смакуємо!

Коктейль "Cherry duet"

Вишуканий дует стиглої вишні та темного шоколаду у коктейлі з Soplica Вишня в шоколаді подарує неймовірну насолоду всій компанії.

Коктейль "Cherry duet" / Фото Soplica

Інгредієнти:

– 40 мл Soplica Вишня в шоколаді

– вишневий сік

– лід

Приготування:

Наливаємо Soplica у склянку, наповнену кубиками льоду. Додаємо вишневий сік. Перемішуємо та прикрашаємо вишнею. Насолоджуємось!

Коктейль "Coffee refreshment"

Ніхто не зможе встояти перед ароматом ніжного мигдалю та запашного еспресо в коктейлі із Soplica Мигдаль в карамелі.

Коктейль "Coffee refreshment" / Фото Soplica

Інгредієнти:

– 40 мл Soplica Мигдаль в карамелі

– 40 мл еспресо

– 25 мл молока

– лід

Приготування:

Наливаємо Soplica у високу склянку, наповнену льодом. Доливаємо еспресо та молоко (за бажанням молоко можна попередньо збити). Перемішуємо. Готово!

Смакуємо та насолоджуємось!

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