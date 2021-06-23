Есть домашние дела, которые можно выполнять только раз в год. Мысль об этом значительно упростит уборку и поможет сэкономить время.
Рекомендуем Невероятное наслаждение: польский бренд Soplica анонсировал новую десертную линейку
Шторы и тюли
Штар и тюли стираем раз в год / Фото Unsplash
Хотя шторы и тюли висят вертикально, они все равно впитывают пыль, жир и запах. А поэтому требуют стирки хотя бы раз в год. Большинство тканей можно стирать в машинке, но не забывайте придерживаться инструкций на этикетке по уходу. Если вы боитесь несправиться с загрязнениями, лучше доверьте это дело химчистке.
Ковры и мягкая мебель
Мягкая мебель и ковры рекомендуем чистить осенью / Фото Unsplash
После жаркого лета рекомендуем чистить ковры и мягкую мебель от пыли, грязи и шерсти домашних любимцев. Вы можете убрать их самостоятельно, или же обратиться к специалистам в этом деле.
Если все же решили делать это руками – будьте осторожны. Перед очисткой обработайте пятна моющим средством, но не переусердствуйте. Избыточная влага может вызвать появление плесени в подушках.
Матрасы
Матрасы стоит чистить каждый год / Фото Unsplash
Матрасы также следует чистить раз в год. Для того, чтобы избавиться от пыли, хорошо пропылесосьте его сверху и по бокам.
Если же на матрасе есть пятна, вывести их помогут моющее средство и мягкая щетка. После очистки протрите его влажной тканью и дайте высохнуть. Вы можете использовать фен для того, чтобы просушить матрас, но избегайте чрезмерного нагрева.
Садовая мебель
Садоваю мебель убирайте весной / Фото Unsplash
Мебель, которая стоит на улице, нужно мыть не реже одного раза в год. Лучше всего это делать весной, в солнечную погоду, чтобы все быстро высохло. Используйте для уборки пылесос и влажную тряпку. Если же на мебели остались пятна, очистить их можно с помощью щетки и моющих средств.
Кухонные шкафы и ящики
Расчистите полочки с посудой и продуктами на кухне / Фото Unsplash
Конец осени – это идеальное время для генеральной уборки на кухне. Извлеките все продукты из нескольких полочек, протрите их и сложите все на место. Перед тем, как ставить все обратно в шкаф, просмотрите срок годности продуктов и внимательно проверьте, нет ли на полках с крупами вредителей.
Шкаф с постельным бельем
Ящик с постельным бельем не нужно убирать каждую неделю / Фото Pinterest
Хотя бы раз в год стоит убирать в ящике с постельным бельем. Для этого вытяните все с полки, пропылесосьте и протрите ее влажной тряпкой. Разделите все постельное белье на группы. К примеру, вы можете сложить ее по сезону, или комплектами.
Гараж, подвал или чердак
В гараже, подвале и на чердаке нужно убирать только раз в год / Фото Unsplash
Трудно поддерживать идеальный порядок в гараже, подвале или на мансарде. Поэтому здесь очень важна уборка. Поскольку вы можете каждый день быть в этих помещениях, проверяйте их время от времени на наличие вредителей. Кроме этого, советуем периодически делать ревизию и избавляться от ненужных вещей.
Интересно знать Новые способы использования посудомоечной машины, которые облегчат вам жизнь
Документы
Уберите в ящике с документами / Фото Unsplash
Как бумажные, так и электронные файлы требуют благоустройства. Поэтому рекомендуем раз в год открывать ящик с документами и перебирать их. Вы можете разложить все бумаги по группам с помощью папок. То же рекомендуем сделать с важными файлами на компьютере и смартфоне.