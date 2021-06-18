Як на повну використовувати посудомийну машину – розкриваємо кілька лайфхаків. І одразу спойлер: тільки героїні "Відчайдушних домогосподарок" могли б до такого додуматись!
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Що можна мити в посудомийній машині
Кухонне приладдя
Гумові рукавиці та губки мийте разом з посудом / Фото Unsplash
Ви можете спокійно відправляти в посудомийну машину фільтри, решітки від вентиляторів, брудні деталі мікрохвильовки та навіть полички з холодильника. Якщо у вас на кухні забруднились ручки і вони виготовлені з кераміки чи металу, відкрутіть їх, покладіть у сітчастий мішок, а посудомийна машина все відмиє. Ви також можете прати свої кухонні губки, щітки та силіконові рукавиці.
Домашній декор
Вази та фігурки можна мити в посудомийній машині / Фото Unsplash
Посудомийна машина вам дуже допоможе під час прибирання вдома, адже у ній ви зможете помити вази та вироби з кераміки, зокрема, фігурки.
Щоб почистити ці предмети, використовуйте верхню стійку. Сюди ж відправляємо органайзери та невеликі сміттєві баки. Під час генерального прибирання деталі від світильників та флакони можете також доручити машинці.
Аксесуари з ванної кімнати
Органайзери і мильниці відправляйте на полицю з посудом / Фото Unsplash
Якщо ви хочете вберегти сім'ю від небажаних мікробів, періодично мийте мильниці, тримачі для зубних щіток та гумові килимки для ванни у посудомийній машині. До них також можна додати аксесуари для душу, губки, щітки та органайзери для косметики.
Аксесуари для догляду за волоссям, нігтями та шкірою
Предмети для догляду за тілом мийте у посудомийній машині / Фото Unsplash
Відмити пластикові щітки та гребінці можна у кошику для посуду. Туди ж поміщаємо щітки для скрабу та інструменти для манікюру і педикюру.
Дитячі іграшки
Це допоможе вберегти дітей від шкідливих мікробів / Фото Unsplash
Тепер ви можете не перейматись, що іграшки вашої дитини переносять шкідливі бактерії. Дитячі аксесуари для ванни, пластикові іграшки та конструктор помістіть у сітчасту сумку або залиште на верхній стійці у посудомийній машині. Тут також можете помити дитячі пляшечки та девайси для прорізування зубів.
Аксесуари домашніх улюбленців
Можна чистити посуд та іграшки домашніх улюбленців / Фото Unsplash
Іграшки вашого друга можна спокійно мити разом з посудом, якщо вони виготовлені із твердого пластику або гуми. Не забувайте також про посуд для тварин.
Спортивне знаряддя
Спортивне знаряддя і навіть кепки періть у посудомийній машині / Фото Unsplash
Захисні щити, м'ячі для гольфу, іграшки для пісочниці і навіть кепки чудово відчистить посудомийна машина.
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Інструменти для саду
З грибками та брудними залишками справиться легко / Фото Unsplash
Посудомийна машина здатна видаляти більшість грибків, пестицидів та липких залишків. Квіткові горщики, решітки для гриля, гумові чоботи та шльопки – ця техніка впорається з будь-яким брудом.
Інвентар для машини
Допоможе очистити гайкові ключі та інші інструменти / Фото Unsplash
Інструменти, якими ви ремонтуєте авто, зазвичай відмити найскладніше, адже вони дуже жирні. Але посудомийна машина впорається з ними дуже легко. Тому сміливо відправляйте туди гайкові ключі, брудні деталі, зокрема, кришки, гумові килимки тощо.