Існує продукт, який допомагає знижувати вагу. Детальніше про нього розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Що потрібно їсти

Все, що ми їмо, впливає на наш організм. І кожен продукт впливає по-своєму. Тому при зниженні ваги ми часто стаємо перед непростим вибором: що б такого з'їсти, щоб вгамувати голод і не нашкодити фігурі. Якщо таке питання ставлять мені, я відповідаю: вибирайте рибу!

– зазначила Кален.

За її словами, це не означає, що потрібно їсти тільки рибу. Однак цей продукт слід включити в меню.

Овочі, гриби, морепродукти – лише вам обирати, чим доповнити страву з макаронів. Український бренд "Тая" піклується, щоб сніданок, обід та вечеря принесли вам максимум насолоди й користі для організму.

Чим корисна риба

Риба містить жирну кислоту Омега-3. Вона посилює функцію Л-карнітину, який переносить запаси жирів у мітохондрії, де вони перетворюються на енергію. Це дозволяє жирам розщеплюватися.

Риба допомагає знижувати вагу / Pixabay

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Вага починає знижуватися набагато швидше! Ось тому, ті, хто їсть рибу, худнуть швидше! Це, до речі, було підтверджено дослідженням ще 13 років тому. Ті, хто вживав рибу, схудли на 1 кілограм більше за той самий проміжок часу, ніж ті, хто рибу не їв!

– уточнила експертка.

За словами Кален, для того щоб вага знижувалася швидко і з користю для здоров'я, до раціону слід додати морську рибу.

Текст публікації Олени Кален:

Все, що ми їмо, впливає на наш організм. І кожен продукт впливає по-своєму. Тому при зниженні ваги ми часто стаємо перед непростим вибором: що б такого з'їсти, щоб вгамувати голод і не нашкодити фігурі. Якщо таке питання ставлять мені, я відповідаю: вибирайте рибу! Це не означає, що їсти потрібно тільки її, звичайно. Але рибу точно варто включити в своє меню. Розповідаю, чому.

У рибі міститься жирна кислота Омега-3, яка посилює функцію Л-карнітину. Л-карнітин переносить запаси жирів у мітохондрії, де вони перетворюються на енергію, і жири починають розщеплюватися і залишати тіло! Вага починає знижуватися набагато швидше! Ось тому, ті, хто їсть рибу, худнуть швидше!

Це, до речі, було підтверджено дослідженням ще 13 років тому. Ті, хто вживав рибу, схудли на 1 кілограм більше за той же проміжок часу, ніж ті, хто рибу не їв!

Жирна кислота Омега-3 є в різних продуктах. Але саме Омега-3 тваринного походження найкраще засвоюється, а значить ефект від неї буде ще кращим. Тому, щоб вага знижувалася швидко і з користю для здоров'я, можна додати в раціон морську рибу, їсти її по голоду і насолоджуватися стрункістю свого тіла!