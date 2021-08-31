Существует продукт, который помогает снижать вес. Подробнее о нем рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Что нужно есть

Все, что мы едим, оказывает влияние на наш организм. И каждый продукт влияет по-своему. Поэтому при снижении веса мы часто встаем перед непростым выбором: что бы такого съесть, чтобы утолить голод и не навредить фигуре. Если такой вопрос задают мне, я отвечаю: выбирайте рыбу!

– отметила Кален.

По ее словам, это не значит, что нужно есть только рыбу. Однако этот продукт следует включить в меню.

Овощи, грибы, морепродукты – только вам выбирать, чем дополнить блюдо из макарон. Украинский бренд "Тая" заботится, чтобы завтрак, обед и ужин принесли вам максимум удовольствия и пользы для организма.

Чем полезна рыба

Рыба содержит жирную кислоту Омега-3. Она усиливает функцию Л-карнитина, который переносит запасы жиров в митохондрии, где они превращаются в энергию. Это позволяет жирам расщепляться.

Рыба помогает снижать вес / Pixabay

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Вес начинает снижаться гораздо быстрее! Вот поэтому, те, кто ест рыбу, худеют быстрее! Это, кстати, было подтверждено исследованием еще 13 лет назад. Те, кто употреблял рыбу, похудели на 1 килограмм больше за тот же промежуток времени, чем те, кто рыбу не ел!

– уточнила эксперт.

По словам Кален, для того чтобы вес снижался быстро и с пользой для здоровья, в рацион следует добавить морскую рыбу.

Текст публикации Елены Кален:

Все, что мы едим, оказывает влияние на наш организм. И каждый продукт влияет по-своему. Поэтому при снижении веса мы часто встаем перед непростым выбором: что бы такого съесть, чтобы утолить голод и не навредить фигуре. Если такой вопрос задают мне, я отвечаю: выбирайте рыбу! Это не значит, что есть нужно только ее, конечно. Но рыбу точно стоит включить в свое меню. Рассказываю, почему.

В рыбе содержится жирная кислота Омега-3, которая усиливает функцию Л-карнитина. Л-карнитин переносит запасы жиров в митохондрии, где они превращаются в энергию, и жиры начинают расщепляться и покидать тело! Вес начинает снижаться гораздо быстрее! Вот поэтому, те кто ест рыбу худеют быстрее!

Это, кстати, было подтверждено исследованием еще 13 лет назад. Те, кто употреблял рыбу, похудели на 1 кг больше за тот же промежуток времени, чем те, кто рыбу не ел!

Жирная кислота Омега-3 есть в разных продуктах. Но именно Омега-3 животного происхождения лучше всего усваивается, а значит эффект от нее будет еще лучше. Поэтому, чтобы вес снижался быстро и с пользой для здоровья, можно добавить в рацион морскую рыбу, есть ее по голоду и наслаждаться стройностью своего тела!