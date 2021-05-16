У нашій добірці – найвідоміші мотоцикли з фільмів, які ви переглядали десятки разів, тож кожен байк можете впізнати так само легко, як і кіногероч, що мчить на ньому назустріч своїй долі.

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"Термінатор"

Для зйомок першої частини культового бойовика було виділено досить малий бюджет, тому Арнольд Шварценеггер у фінальній сцені змагається в погоні на Honda CB 750. Цей байк часто називають "королем доріг", який розганяється до ста кілометрів за годину за дванадцять секунд.

У другій частині Термінатор приборкав іншого залізного коня – Harley-Davidson Fatboy. Двоциліндровий мотоцикл вирізнявся від попереднього варіанту великою вагою, масивними фарами, широкими шинами й безспицевими колісними дисками. Розганявся до швидкості 148 кілометрів за годину.

Арнольд Шварценеггер приборкав Harley-Davidson Fatboy / Фото Hype.tech

"Трон: Спадок"

У фільмі глядачі могли спостерігати за декількома видами транспорту. Наприклад, за освітленими байками, які в будь-який момент можна згорнути до розміру мобільного телефона. Але головні персонажі – Сем та Кевін Флінн випробовували в кадрі одну й ту ж модель – Ducati Sport 1000 Monoposto.

Легендарний Ducati Sport 1000 Monoposto / Фото Infoupdate

"Ультрафіолет"

Практично впродовж усього фільму Мілу Йовович ми бачимо за кермом. Проте найбільше виділяється мотоцикл BMW R1150R. Фрагмент бою на мечах на фоні байка став легендарним і закарбувався в пам'яті усіх кіно любителів.

Міла Йовович та BMW R1150R / Фото Fanpop

"Убити Білла"

За весь час Чорна Мамба неодноразово змінювала свій вид транспорту. Але усім глядачам найбільш запам'ятався жовтий Kawasaki ZZR250. Максимальна швидкість байка – 180 кілометрів за годину. Такий вид транспорту обирають і професіонали-байкери й новачки, адже цю модель і досі випускають.

Ума Турман у ролі Чорної Мамби / Фото Hiconsumption

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"Шалений Макс"

Головний персонаж фільму віддає перевагу автівкам, а його друг їздить на Kawasaki KZ 1000 1977 року випуску. Цей байк може розганятися до 200 кілометрів за годину і важить приблизно 245 кілограмів.

Kawasaki KZ 1000 / Фото Bikepost

"Люди Ікс"

Свій перший мотоцикл Логан отримав завдяки Циклопу і після цього не розлучався з цим видом транспорту. Особливо йому сподобався Harley-Davidson Hydra Glide. Мотоцикл мав особливий дизайн і комфортну посадку.

Harley-Davidson Hydra Glide / Фото Motopixel