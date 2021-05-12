Ми зібрали 10 фактів про мотоцикли, які викличуть у вас подив – і усмішку.

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1. Найдовшу поїздку здійснив Еміліо Скотто на мотоциклі Honda Gold Wing GL1100. Мандрівка тривала 10 років. За цей час чоловік побував у 279 країнах і подолав 735 000 кілометрів. Поїздку занесено до Книги рекордів Ґіннеса.

Еміліо Скотт та його "чорна принцеса" / Фото Ridermagazine

2. Yamaha – це підприємство, яке 1887 року розпочало випускати музичні інструменти. Але з часом асортимент продукції поповнили спортивні товари, ігрові приставки – і мотоцикли.

3. Бред Пітт – великий шанувальник і колекціонер мотоциклів. В актора – понад 10 байків, серед яких є Ural із коляскою.

Бред Пітт із сином Паксом / Фото Tsn

4. Найдовша відстань, яку людина проїхала на мотоциклі за 24 години, становить 3256,5 км. Цей рекорд було занесено до Книги рекордів Ґіннеса. Рекорд установив Меттью Маккелві 8 жовтня 2014 року.

5. Перший в історії мотоцикл Harley-Davidson рухався зі швидкістю лише 40 км/год. Він мав одноциліндровий двигун, а корпусом його карбюратора слугувала бляшанка з-під консервованих помідорів.

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6. Усесвітньо відомі японські бренди байків: Yamaha, Suzuki, Honda та Kawasaki – названі так на честь їхніх засновників: Торакусу Ямаха, Соїтіро Хонда, Мітіо Сузукі й Шозо Кавасакі.

Японські бренди, названі на честь засновників / Фото Autocarindia

7. У Японії було створено мотоцикл, який опосередковано живився від відходів людської життєдіяльності. Називається він Toilet Bike Neo, і випустив його виробник унітазів високого класу Toto.

8. Компанія Harley-Davidson упродовж 6 років намагалася запатентувати звук своїх двигунів, однак із цього нічого не вийшло.

Легендарний байк Harley-Davidson / Фото ndsm.su

9. Засновник журналу Forbes Малкольм Форбс мав у колекції 70 мотоциклів Harley-Davidson.

10. Уперше сальто на мотоциклі вдалося виконати лише 2000 року.

Небезпечні мототрюки / Фото permis-moto-brest