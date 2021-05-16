В нашей подборке – самые известные мотоциклы из фильмов, которые вы просматривали десятки раз, так что каждый байк можете узнать так же легко, как и киногероя, несущегося на нем навстречу своей судьбе.

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"Терминатор"

Для съемок первой части культового боевика было выделено достаточно малый бюджет, поэтому Арнольд Шварценеггер в финальной сцене соревнуется в погоне на Honda CB 750. Этот байк часто называют "королем дорог", который разгоняется до ста километров в час за двенадцать секунд.

Во второй части Терминатор укротил другого железного коня – Harley-Davidson Fatboy. Двухцилиндровый мотоцикл отличался от предыдущего варианта большим весом, массивными фарами, широкими шинами и безспицевимы колесными дисками. Разгонялся до скорости 148 километров в час.

Арнольд Шварценеггер укротил Harley-Davidson Fatboy / Фото Hype.tech

"Трон: Наследие"

В фильме зрители могли наблюдать за несколькими видами транспорта. Например, освещенными байками, которые в любой момент можно свернуть до размера мобильного телефона. Но главные персонажи – Сэм и Кевин Флинн испытывали в кадре одну и ту же модель – Ducati Sport 1000 Monoposto.

Легендарный Ducati Sport 1000 Monoposto / Фото Infoupdate

"Ультрафиолет"

Практически на протяжении всего фильма Миллу Йовович мы видим за рулем. Однако больше всего выделяется мотоцикл BMW R1150R. Фрагмент боя на мечах на фоне байка стал легендарным и запечатлелся в памяти всех кинолюбителей.

Милла Йовович и BMW R1150R / Фото Fanpop

"Убить Билла"

За все время Черная Мамба неоднократно меняла свой вид транспорта. Но всем зрителям наиболее запомнился желтый Kawasaki ZZR250. Максимальная скорость байка – 180 километров в час. Такой вид транспорта выбирают и профессионалы-байкеры и новички, ведь эту модель до сих пор выпускают.

Ума Турман в роли Черной Мамбы / Фото Hiconsumption

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"Безумный Макс"

Главный персонаж фильма предпочитает автомобили, а его друг ездит на Kawasaki KZ 1000 1977 года выпуска. Этот байк может разгоняться до 200 километров в час и весит примерно 245 килограммов.

Kawasaki KZ 1000 / Фото Bikepost

"Люди Икс"

Свой первый мотоцикл Логан получил благодаря Циклопу и после этого не расставался с этим видом транспорта. Особенно ему понравился Harley-Davidson Hydra Glide. Мотоцикл имел особый дизайн и комфортную посадку.

Harley-Davidson Hydra Glide / Фото Motopixel