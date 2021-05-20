Ми підготували для вас добірку найоригінальніших мотоциклів-кастомів, які значно відрізняються від своїх "родичів". Про такі варіанти мало хто знає, а даремно. Вони варті уваги кожного, а не лише байкерів.

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Найбільший мотоцикл у світі – Ганбас 410

Цей оригінальний мотоцикл створений Leonhardt Manufacturing з дотриманням усіх пропорцій, що дозволяє використовувати його за призначенням – як засіб пересування. Мотор Ганбаса – 410 кубічних дюймів, що становить 6719 кубічних сантиметрів. 350 кінських сил здатні розігнати мотоцикл до швидкості 150 кілометрів за годину. Колеса для Ганбаса створені за прототипом коліс від Боїнга 746.

Ганбас лише вдвічі важчий за середньостатистичний круїзер, але в той самий час має в 4 рази потужніший мотор.

Мотоцикл продається. Для його покупки вам знадобиться мінімум 190 тисяч євро.

Ганбас 410 / Фото Cameralabs

Найдовший мотоцикл-чопер

Довжина цього мотоцикла 4 метри й 9 сантиметрів, він має три сидіння. Власник та розробник - Стів Мартіно, який часто ганяє на своєму залізному другові.

Коли хочеться чогось справжнього, Zubrowka – якраз те, що треба.

Мотоцикл зі зручним кріслом

Уявіть собі зручне крісло, вмостившись у яке ви зможете зі швидкістю 210 кілометрів на годину перенестись у будь-яке місце. Змайстрував таке чудо техніки Том Рідьярд, який взяв для свого мотоцикла мотор від Yamaha, об’ємом у 180 кубічних сантиметрів. Разом з інженером-авіаконструктором Джеррі Пірсон Рідьярд змайстрував класний мотоцикл, з коляскою та зручним сидінням. Згодом двигун було замінено на потужніший варіант від Kawasaki.

Оригінальний мотоцикл з кріслом / Фото Customoto

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Найменший мотоцикл

Створив цей мотоцикл шведський майстер Том Уайберг. Найменший представник свого виду має авіамодельний двигун, потужністю в 0, 29 кінських сил і працює на етиловому спирті. Максимальна швидкість мотоцикла – 2 кілометри за годину, а його вага без пального становить 1,1 кілограма.

Мотоцикл не має гальм і підвіски, але попри це власнику вдалося проїхати 11 метрів, і завдяки цьому потрапити у Книгу рекордів Ґіннеса.

Найменший мотоцикл у світі:

"Бузковий туман"

Цей вид транспорту було створено з метою перевозити мотоцикл автомобілем. Тобто у бузковому каркасі, мали перевозити Harley-Davidson Sportster 1992 року. Автомобіль "примайстрували" під основу з мотоцикла. Комплексно ці дві частини являли собою унікальний вид транспорту.

Deco Rides Liner Scoot / Фото 2banh

Елегантний мотоцикл

Майк Сміт вирішив "примайструвати" унікальну коляску до Honda GoldWing. У результаті вийшло щось унікальне, практичне та корисне. На такому мотоциклі розробник їздить не одне десятиліття.

Мотоцикл з оригінальною коляскою / Фото Xehay

Найпотужніший електромотоцикл

Цей мотоцикл може розганятися до 130 кілометрів за годину. Під час їзди він практично не видає звуку. Цей мотоцикл брав участь у програмі Шона Мерфі "Еко-Трекер", який проїхав на цьому мотоциклі 25 тисяч кілометрів по США.

Електромотоцикл / Фото Motovoyager