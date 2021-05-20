Мы подготовили для вас подборку самых оригинальных мотоциклов-кастомов, которые значительно отличаются от своих "родственников". О таких вариантах мало кто знает, а зря. Они достойны внимания каждого, а не только байкеров.

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Самый большой мотоцикл в мире – Ганбас 410

Этот оригинальный мотоцикл создан Leonhardt Manufacturing с соблюдением всех пропорций, что позволяет использовать его по назначению – как средство передвижения. Мотор Ганбаса – 410 кубических дюймов, что составляет 6719 кубических сантиметров. 350 лошадиных сил способны разогнать мотоцикл до скорости 150 километров в час. Колеса для Ганбаса созданы по прототипу колес от Боинга 746.

Ганбас лишь вдвое тяжелее среднестатистического круизера, но в то же время имеет в 4 раза мощнее мотор.

Мотоцикл продается. Для его покупки вам понадобится минимум 190 000 евро.

Ганбас 410 / Фото Cameralabs

Самый длинный мотоцикл-чоппер

Длина этого мотоцикла 4 метра и 9 сантиметров, он имеет три сиденья. Владелец и разработчик – Стив Мартино, который часто гоняет на своем железном друге.

Когда хочется чего-то настоящего, Zubrowka – как раз то, что надо.

Мотоцикл с удобным креслом

Представьте себе удобное кресло, устроившись в которое, вы сможете со скоростью 210 км / ч перенестись в любое место. Смастерил такое чудо техники Том Ридьярд, который взял для своего мотоцикла мотор от Yamaha, объемом в 180 кубических сантиметров. Вместе с инженером-авиаконструктором Джерри Пирсон Ридьярд смастерил классный мотоцикл, с коляской и удобным сиденьем. Впоследствии двигатель был заменен на более мощный вариант от Kawasaki.

Оригинальный мотоцикл с креслом / Фото Customoto

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Наименьший мотоцикл

Создал этот мотоцикл шведский мастер Том Уайберг. Самый маленький представитель своего вида имеет авиамодельный двигатель, мощностью в 0, 29 лошадиных сил и работает на этиловом спирте. Максимальная скорость мотоцикла – 2 километра в час, а его вес без топлива составляет 1,1 килограмма.

Мотоцикл не имеет тормозов и подвески, но несмотря на это владельцу удалось проехать 11 метров, и благодаря этому попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Наименьший мотоцикл в мире:

"Сиреневый туман"

Этот вид транспорта был создан с целью перевозить мотоцикл автомобилем. То есть в сиреневом каркасе, должны были перевозить Harley-Davidson Sportster 1992 года. Автомобиль "примастерили" к основанию с мотоцикла. Комплексно эти две части представляли собой уникальный вид транспорта.

Deco Rides Liner Scoot / Фото 2banh

Элегантный мотоцикл

Майк Смит решил "примастерить" уникальную коляску к Honda GoldWing. В результате получилось что-то уникальное, практичное и полезное. На таком мотоцикле разработчик ездит не одно десятилетие.

Мотоцикл с оригинальной коляской / Фото Xehay

Самый мощный электромотоцикл

Этот мотоцикл может разгоняться до 130 километров в час. Во время езды он практически не выдает звука. Этот мотоцикл участвовал в программе Шона Мерфи "Эко-Трекер", который проехал на этом мотоцикле 25 тысяч километров по США.

Электромотоцикл / Фото Motovoyager