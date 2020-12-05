Найдивніші колекції у світі: 15 несподіваних речей, про які ви ніколи не подумали б
Кожен з нас в той чи інший час колекціонував наліпки з жувальних гумок, монети з різних країн, листівки, посуд, статуетки, автографи відомих людей тощо. Усі ці речі досить звичні для колекціонування і, можливо, навіть традиційні.
Якщо ви саме задумалися над новим хобі, – зверніть увагу на колекціонування дивних та незвичних речей. Ідеї 24 підготували для вас приклади найдивніших для зберігання предметів. Ви точно будете здивовані.
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1. Колекція зі справжніх шпаківень
Фото twizz
2. Колекція серійного вбивці комарів
Фото reddit
3. Ідеально круглі камені з пляжу
Фото ipnoze
4. Колекція списаних олівців
Фото spaly
5. Колекція працівника шиномонтажу (усі речі були вилучені з коліс автомобілів)
Фото fotoblogia
6. Колекція каменів, які схожі на літери
Фото reactor
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7. Колекційні кулі для боулінгу
Фото pinterest
8. Оригінальні та унікальні точила для олівців
Фото reddit
9. Гумових качечок багато не буває
Фото knowyourmeme
10. Наклейки з фруктів, які можна формувати в яскраві кульки
Фото spaly
11. Колекція автомобільних значків
Фото wihel.de
12. Знайдені у лісі роги
Фото pholder
13. Колекція пісків, взятих з різних міст, в яких побував колекціонер
Фото k.sina
14. Колекція битого скла, знайденого на берегах водойм
Фото okeit.net
15. Колекція осиних гнізд
Фото m.kauno.diena.lt
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