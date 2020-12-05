Кожен з нас в той чи інший час колекціонував наліпки з жувальних гумок, монети з різних країн, листівки, посуд, статуетки, автографи відомих людей тощо. Усі ці речі досить звичні для колекціонування і, можливо, навіть традиційні.

Якщо ви саме задумалися над новим хобі, – зверніть увагу на колекціонування дивних та незвичних речей. Ідеї 24 підготували для вас приклади найдивніших для зберігання предметів. Ви точно будете здивовані. Читайте також: Міфи з дитинства, у які ми досі дарма віримо: 10 популярних вигадок 1. Колекція зі справжніх шпаківень Фото twizz 2. Колекція серійного вбивці комарів Фото reddit 3. Ідеально круглі камені з пляжу Фото ipnoze 4. Колекція списаних олівців Фото spaly 5. Колекція працівника шиномонтажу (усі речі були вилучені з коліс автомобілів) Фото fotoblogia 6. Колекція каменів, які схожі на літери Фото reactor Цікаво: Речі, які змінилися до невпізнанності: 30 фото до і після 7. Колекційні кулі для боулінгу Фото pinterest 8. Оригінальні та унікальні точила для олівців Фото reddit 9. Гумових качечок багато не буває Фото knowyourmeme 10. Наклейки з фруктів, які можна формувати в яскраві кульки Фото spaly 11. Колекція автомобільних значків Фото wihel.de 12. Знайдені у лісі роги Фото pholder 13. Колекція пісків, взятих з різних міст, в яких побував колекціонер Фото k.sina 14. Колекція битого скла, знайденого на берегах водойм Фото okeit.net 15. Колекція осиних гнізд Фото m.kauno.diena.lt