Ще з дитячих років нам закарбувалися в пам'яті деякі поширені твердження. Ми ніколи не перевіряємо їхню суть, але свято віримо у її достовірність. І навіть зараз, маючи доступ до всіх цікавих та корисних ресурсів, багато хто вірить, що їжак – вмілий акробат і може вправно наколоти на свої голки яблуко чи знайдений гриб.

Ідеї 24 розвіють 10 популярних міфів, у правдивість яких вірять навіть дорослі.

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1. Черв'яки

Існує думка, що якщо перерізати тіло черв'яка на декілька частин, то всі вони виживуть. Насправді це не так. Виживе лише одна частина – передня.

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2. Історія спагеті

Багато хто вважає, що спагеті – це італійська страва. Проте основний інгредієнт привіз Марко Поло з Китаю, а римляни його поширили спочатку у своїй країні, а потім і по всьому світу.

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3. Випічка

Науково доведено, що те, що ви під час замішування тіста голосно смієтеся чи розмовляєте, – ніяк не впливає на якість тіста і випічки загалом. Це міф, адже звук не впливає на хімічні процеси тіста.

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4. Перекис водню

Популярний розчин і досі вважається дезінфікуючим засобом. Проте сам по собі перекис (3%) має приблизно таку ж дезінфікуючу дію, як і звичайна вода. Для того, щоб він виконав вигадану функцію, розчин має бути більш концентричним (30%). Але в такому випадку він обов'язково спричинить опіки.

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5. Обручка

Заведено носити обручку саме на безіменному пальці руки через те, що на цьому пальці є вена, яка веде до серця. Насправді на кожному пальці є така вена. Тому навіть символічно обручки можна носити так, як вам зручно.

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6. Арахіс

Ми всі вважаємо арахіс горіхом. Але насправді арахіс – це бобовий продукт. Так, його називають земляним горіхом, але це лише завдяки способу дозрівання плодів. До речі, фісташки, кеш'ю та мигдаль – це взагалі насіння.

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7. Салат "Цезар"

Страва отримала таку назву не через Юлія Цезара, як багато хто думає, а через італійського кочмаря Цезаря Кардіні. Сталося це у 1934 році.

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8. Ворон і ворона

Це не "подружжя" птахів і не синонімічні назви, а зовсім різні пернаті. Ворона має світліше забарвлення і менше тіло, а ворон повністю чорний і дещо більший.

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9. "Легкий, наче хмара"

Безглуздо робити порівняння речей з хмарами. Адже вони складаються з крихітних водяних крапель, сумарна вага яких досягає 500 тонн.

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10. Залежність від кави

Помилково вважається, що кофеїн може викликати залежність, настільки ж сильну, як наркотики. Насправді це міф. Кава може викликати залежність, але зовсім незначну. Так звана "ломка" максимум триватиме два дні.

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