Каждый из нас в то или иное время коллекционировал наклейки с жевательных резинок, монеты из разных стран, открытки, посуду, статуэтки, автографы известных людей и тому подобное. Все эти вещи достаточно привычные для коллекционирования и, возможно, даже традиционные.

Если вы задумались над новым хобби, – обратите внимание на коллекционирование странных и необычных вещей. Идеи 24 подготовили для вас примеры самых странных для хранения предметов. Вы точно будете удивлены. Читайте также: Мифы с детства, в которые мы до сих пор зря верим: 10 популярных выдумок 1. Коллекция из настоящих скворечников Фото twizz 2. Коллекция серийного убийцы комаров Фото reddit 3. Идеально круглые камни с пляжа Фото ipnoze 4. Коллекция списанных карандашей Фото spaly 5. Коллекция работника шиномонтажа (все вещи были изъяты из колес автомобилей) Фото fotoblogia 6. Коллекция камней, которые похожи на буквы Фото reactor Интересно: Вещи, которые изменились до неузнаваемости: 30 фото до и после 7. Коллекционные шары для боулинга Фото pinterest 8. Оригинальные и уникальные точилки для карандашей Фото reddit 9. Резиновых уточек много не бывает Фото knowyourmeme 10. Наклейки с фруктов, которые можно формировать в яркие шарики Фото spaly 11. Коллекция автомобильных значков Фото wihel.de 12. Найденные в лесу рога Фото pholder 13. Коллекция песков, взятых из разных городов, в которых побывал коллекционер Фото k.sina 14. Коллекция битого стекла, найденного на берегах водоемов Фото okeit.net 15. Коллекция осиных гнезд Фото m.kauno.diena.lt