Навіщо качати прес і які вправи виконувати: корисне відео від тренерки

Вправи на прес вважаються одними з найпопулярніших. Вони доброчинно впливають на здоров'я та красу тіла.

Існує безліч вправ на прес. 4 з них показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодибілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Чому потрібно качати прес

Вправи для м'язів черевного преса підвищують приплив крові до внутрішніх органів, нормалізують кровообіг і артеріальний тиск, покращують роботу травного тракту,

– зазначила Самойлова.

Вона пояснила, що м'язи преса знімають навантаження зі спини. Крім того, хороший прес покращує координацію і дозволяє краще контролювати тіло.

Правильне дихання і вправи на прес сприяють постачанню кисню внутрішнім органам кисню.

Вправи на прес – одні з найпопулярніших у світі / Фото Pixabay

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Вправи на прес і жир на животі

Багато хто вважає, що качаючи прес, можна позбутися від жиру на животі. Однак це не так.

Жирок нікуди не піде, скільки прес не качай. Зв'язку між тренуваннями на прес і кількістю жиру на прямому м'язі живота немає. Жир спалюється тільки від дефіциту калорій і нормалізації харчування,

– наголосила Євгенія Самойлова.

Вправи на прес слід виконувати 1 – 2 рази на тиждень у комплексі з вправами на інші м'язові групи. Достатньо 3 – 4 підходів по 15 – 20 разів.

Як правильно качати прес: дивіться відео​