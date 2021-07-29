Существует множество упражнений на пресс. 4 из них показала спортсмен, вице-чемпион мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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Почему нужно качать пресс

Упражнения для мышц брюшного пресса повышают приток крови к внутренним органам, нормализуют кровообращение и артериальное давление, улучшают работу пищеварительного тракта,

– отметила Самойлова.

Она пояснила, что мышцы пресса снимают нагрузку со спины. Кроме того, хороший пресс улучшает координацию и позволяет лучше контролировать тело.

Обратите внимание! Правильное дыхание и упражнения на пресс способствуют снабжению внутренних органов кислородом.

Упражнения на пресс – одни из самых популярных в мире / Фото Pixabay

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Упражнения на пресс и жир на животе

Многие считают, что качая пресс, можно избавиться от жира на животе. Однако это не так.

Жирок никуда не уйдет, сколько пресс не качай. Связи между тренировками на пресс и количеством жира на прямой мышце живота нет. Жир сжигается только от дефицита калорий и нормализации питания,

– подчеркнула Евгения Самойлова.

Для того чтобы убрать жир на животе, нужно грамотно питаться и не забывать о физической активности.

Упражнения на пресс следует выполнять 1 – 2 раза в неделю в комплексе с упражнениями на другие мышечные группы. Достаточно 3 – 4 подходов по 15 – 20 раз.

Как правильно качать пресс: смотрите видео