Якщо на вашому одязі залишився неприємний слід від праски, не хвилюйтесь. Ідеї 24 розповідають, як виправити цю ситуацію та врятувати річ.

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Як позбутися від блискучих плям

Найчастіше блискучі відбитки з'являються саме на синтетичних тканинах. При високій температурі верхній шар матеріалу може підгоріти. Як наслідок, ваша річ буде мати неприємну пляму. На щастя, її дуже легко видалити, якщо вчасно почати діяти. Розповідаємо, як це зробити.

Мильний розчин

Візьміть шматок простої тканини та замочіть у водному розчині з господарським милом або будь-яким іншим. Після чого накрийте ним ушкоджене місце та попрасуйте. Коли блискучий слід зникне, приберіть марлю та дайте речі підсохнути.



Попрасуйте одяг під тканиною, змоченою у мильному розчині / Фото Es.dhgate

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Оцет

Позбутися блискучого сліду від праски на темній тканині допоможе оцет. Підготуйте розчин з теплої води та оцту і замочіть у ньому річ на 30 – 60 хвилин. Після цього відтисніть зайву рідину, без додаткового полоскання, та розвішайте одяг, щоб він підсушився.

Сонце, сіль та перекис водню

У теплу пору року прибрати неприємне ушкодження від праски може сонце. Замочіть забруднену ділянку холодною водою, посипте сіллю та додайте кілька крапель перекису водню. Після цього розвішайте річ на свіжому повітрі, щоб на неї попадали сонячні промені. Прополощіть у воді та ще раз просушіть.



Виперіть річ та просушіть на сонці / Фото Zena.rtl

Цибуля

Ви будете здивовані, але звичайна ріпчаста цибуля може також допомогти у цій неприємній ситуації. Почистьте цибулину та розріжте навпіл. Протріть зрізом слід, поки він не зникне, прополощіть та висушіть пошкоджену річ.

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Чай

Цей продукт ви точно знайдете на кухні. Чай необхідно заварити, процідити та дати охолонути до кімнатної температури. Замочіть річ у заварці, залиште до тих пір, поки пляма не почне зникати, прополощіть та просушіть. Замість чаю можна також використовувати молоко, дотримуючись цієї технології.



Чай та молоко допоможуть позбутися плям від праски / Фото Pixabay