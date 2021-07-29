Пропонуємо вам не чекати весь рік до серпня, щоб поласувати смачним кавуном, та заморозити його. А для сезонного періоду Ідеї 24 підготували список десертів, які можна приготувати з цією ягодою.

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Як заморозити кавун



Ви зможете смакувати кавун навіть взимку / Фото Pinterest

Крок 1.

Ретельно промийте кавун під водою та витріть насухо за допомогою паперових рушників. Розділіть його на 4 частини, зріжте шкірку і поріжте на такі кусочки, які вам буде зручно заморожувати. Після цього витягніть усі кісточки.

Крок 2.

Розкладіть шматочки на великій формі так, щоб вони не торкалися один одного, та помістіть у морозильну камеру на кілька годин.

Крок 3.

Витягніть форму з морозилки та перекладіть кавун у пакет чи пластиковий контейнер. Не забудьте прикріпити наліпку з датою заморозки. Зберігати кавун у морозильній камері можна 8 – 12 місяців при температурі -18 градусів.

Перед тим, як їсти ягоду, витягніть кілька шматочків з морозилки та поставте у холодильник.

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Що приготувати з кавуна

Взимку смакувати кавун ніколи не буде нудно. Проте влітку, коли сезон цих ягід триває, хочеться вигадувати щось цікаве. Тому ми вирішили поділитись з вами рецептами десертів, які можна приготувати з кавуна.

Кавуновий шербет



Заморожений десерт з кавуна / Фото Pexels

Інгредієнти:

2 кілограми почищеного кавуна;

2 столові ложки цукру;

сік з 3 лаймів;

3 столові ложки білого рому;

дрібка солі, листя м'яти.

Спосіб приготування:

Крок 1. Шматки кавуна, цукор, сік лайма і ром перетворіть у блендері на пюре. Додайте м'яту і продовжуйте, поки вона теж не буде подрібнена.

Крок 2. Перекиньте суміш у пластиковий контейнер і поставте у морозильну камеру на кілька годин, при цьому ретельно перемішуючи кожну годину ложкою або міксером. Для повноцінного заморожування знадобиться 6 – 8 годин.

Молочно-кавуновий коктейль



У молочний коктейль можна додати кавун / Фото Pexels

Перед приготуванням необхідно заморозити кавун. Для цього наріжте його невеликими шматочками та покладіть на пергаментний папір.

Інгредієнти:

шматки замороженого кавуна;

1 стакан молока;

2 столові ложки цукру.

Спосіб приготування:

Помістіть всі інгредієнти у блендер і добре збийте до консистенції коктейлю.

Кавунова вода



Солодкий літній напій приготувати дуже легко / Фото Pexels

Інгредієнти:

пів кавуна;

4 склянки води;

свіжа м'ята;

сік половини лайма;

3 столові ложки цукру або меду.

Спосіб приготування:

Крок 1. Змішайте у блендері кавуновий м'якуш, очищену від шкірки та кісточок, воду, цукор та м'яту.

Крок 2. Процідіть суміш через сито, додайте сік лайма та охолодіть перед подачею.

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Кавуново-апельсинове смузі



Це смузі дуже смачне та корисне / Фото Pexels

Інгредієнти:

шматки кавуна без кісточок;

1 склянка льоду;

пів склянки апельсинового соку;

чорний перець.

Спосіб приготування:

Крок 1. Нарізаємо кавун невеликим шматками та очищуємо його від кісточок.

Крок 2. Додаємо у блендер скибки кавуна, апельсиновий сік, перець та лід. Можна також додати меду, щоб напій вийшов солодким.