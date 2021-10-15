Замість офіційної навчальної програми для дошкільнят заклад "Мій сад Монтессорі" пропонує досліджувати природні науки. Програми та тести, на думку творців, обмежують свіже мислення дітей.

Варто почитати Які продукти їсти, аби довше бути ситими: цікаві факти про ваш раціон

Будівля створена максимально просто – її легко розібрати та перемістити. Це зроблено через невеликий термін оренди ділянки, де розташований дитсадок – користуватися площею забудовники зможуть тільки 10 років.

Як виглядає дитсадок у Халонзі / Колаж 24 каналу з фото Dezeen

Раніше це місце використовували як громадський сад. Компанія HGAA, яка створила простір, активно просувала ідею "школи-саду" для дошкільнят.

Будівлю створили за простою концепцією – сталевий каркас заповнили дротяною сіткою, через яку можуть проростати в’юнкі рослини.

Хоча площа землі не велика, інвестор вирішив виділити понад 50 відсотків саду, щоб створити навчальний простір, близький до природи, в якому діти можуть спілкуватися та грати,

– розповіли в студії.

Що відомо про компанію HGAA почала HGAA почала функціонувати у 2017 році у В’єтнамі. Працівники компанії орієнтуються на практичність та мінімалізм. Вони стверджують, що дизайн повинен відповідати навколишньому середовищу, місцеперебуванню та місцевій культурі.

У будівлі розташовані 2 класні кімнати, оточені рослинами. На стінах-сітках росте плющ, а на другий поверх споруди ведуть засаджені доріжки.

Читайте також Тату-майстриня створює картини у прямокутниках: фото дивовижних малюнків

Над садовим простором на першому поверсі є навіси – чергування панелей з сітки, металу та прозорого пластику. Конструкція створює ділянки світла і тіні, залишаючи відкритим простір для дерев та рослин.

У цьому саду діти зможуть навчитися доглядати за плодовими лозами, сезонними овочами та їх улюбленими квітами,

– зазначили у компанії.

Зелений садочок у В’єтнамі має 2 класні кімнати для навчання / Колаж 24 каналу з фото Dezeen