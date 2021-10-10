Татуювальниця відома своїми малюнками у китайському стилі – в невеликих прямокутниках вміщаються цілі історії.

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Дівчина на ім’я Френкі Ян вкладає свої малюнки в невеликі геометричні фігури. Її роботи – яскраві та оригінальні. Майстриня живе у Пекіні та працює в одній із найпрестижніших тату-студій.

Тимчасові тату майстрині не гірші за постійні / Фото Френкі Ян

Молода художниця відома своїм китайським стилем, яскравими кольорами малюнків, а також мініреалізмом і тонкими лініями. Вона любить включати китайські елементи живопису до своїх дизайнів та поєднувати їх із запитами замовника.

Моє натхнення приходить не тільки від стародавніх китайських картин, а й від костюмних аксесуарів та архітектурних елементів. Я хочу показати традиційну китайську культуру всім, хто любить її за допомогою моїх татуювань,

– розповіла Френкі.

На відміну від постійних татуювань, перебивні зображення дівчини можна легко поєднувати та змінювати. В разі, якщо тату припало до душі клієнту, Френкі залюбки зробить довговічний аналог.

Іноді Ян дозволяє своїм малюнкам "вибратись" за межі прямокутників – тоді птахи ніби вилітають з картини, квіти проростають на шкірі, а червоне китайське сонце не обмежується прямокутним небом.

Ян створює прямокутні картини з китайськими мотивами / Колаж 24 каналу з фото Френкі Ян

Дівчина має сторінку в інстаграмі, де за її творчістю слідкує понад 200 тисяч фоловерів. Також Френкі має власний магазин, де можна придбати чарівні тату.

Майстриня відходить від традиційних китайських тату

Хоч дівчина надихається краєвидами та культурою Китаю, її татуювання – нетипові. Зазвичай китайський татуаж асоціюється з ієрогліфами, вибитими на шкірі.

Як китайські тату стали популярними Тенденція робити тату з китайськими надписами з’явилась на початку ХХ століття, коли Азія почала активно Тенденція робити тату з китайськими надписами з’явилась на початку ХХ століття, коли Азія почала активно співпрацювати з Європою. Західні гості надихнулися китайською письменністю та радо закарбовували ієрогліфи на шкірі. Цікаво, що стародавні китайці вважали татуювання варварськими – за повір’ями, їх носили лише бандити та злочинці.

Нині люди також набивають собі ієрогліфи. Та хоч це може виглядати круто, насправді надписи можуть бути безсенсовними, мати помилки чи двояке значення.

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Проте це не зупиняє людей робити собі такі тату. Один хлопець свідомо набив собі ієрогліфи, та на питання "Що це означає?", відповідав: "Я не знаю, я не розмовляю китайською". Саме ця фраза закарбована на руці хлопця, і, здається, він нею дуже пишається.

На шкірі хлопець вибив фразу "Не знаю, я не розмовляю китайською" / Фото chojurou