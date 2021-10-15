Вместо официальной учебной программы для дошкольников заведение "Мой сад Монтессори" предлагает исследовать естественные науки. Программы и тесты, по мнению создателей, ограничивают свежее мышление детей.

Стоит почитать Какие продукты есть, чтобы дольше быть сытыми: интересные факты о вашем рационе

Здание создано максимально просто – его легко разобрать и переместить. Это сделано из-за небольшого срока аренды участка, где расположен детсад – пользоваться площадью застройщики смогут только 10 лет.



Как выглядит детсад в Халонге / Коллаж 24 канала из фото Dezeen

Раньше это место использовали как общественный сад. Компания HGAA, которая создала пространство, активно продвигала идею "школы-сада" для дошкольников.

Здание создали по простой концепции – стальной каркас заполнили проволочной сеткой, через которую могут прорастать вьющиеся растения.

Хотя площадь земли не большая, инвестор решил выделить более 50 процентов саду, чтобы создать учебное пространство, близкое к природе, в котором дети могут общаться и играть,

– рассказали в студии.

Что известно о компании HGAA начала HGAA начала функционировать в 2017 году во Вьетнаме. Работники компании ориентируются на практичность и минимализм. Они утверждают, что дизайн должен соответствовать окружающей среде, местоположению и местной культуре.

В здании расположены 2 классные комнаты, окруженные растениями. На стенах-сетках растет плющ, а на второй этаж сооружения ведут засаженные дорожки.

Читайте также Тату-мастерица создает картины в прямоугольниках: фото удивительных рисунков

Над садовым пространством на первом этаже есть навесы – чередование панелей из сетки, металла и прозрачного пластика. Конструкция создает участки света и тени, оставляя открытым пространство для деревьев и растений.

В этом саду дети смогут научиться ухаживать за плодовыми лозами, сезонными овощами и их любимыми цветами,

– отметили в компании.



Зеленый садик во Вьетнаме имеет 2 классные комнаты для обучения / Коллаж 24 канала из фото Dezeen