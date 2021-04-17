Світ без людей: 10 насторожуючих і захопливих фото

Джерело:24 канал
Нам важко уявити, яким був би світ без людей. Проте завдяки деяким фото ми маємо можливість побачити місця, з яких зникли люди. Ці знімки водночас і заворожують, і насторожують.
Радимо вам подумки перенестися у ці закинуті міста, вулиці чи безлюдні будівлі. Переглядаючи ці фото, ви точно затамуєте подих.
Читайте також: Як розважається природа: 14 фото, що вразять навіть незворушного
Фото pinterest
Фото 4archive
Фото pinterest
Фото funnyjunk
Фото reddit
Цікаво: 10 прикладів того, як людина живе в гармонії з природою
Фото reddit
Фото reddit
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest