Світ без людей: 10 насторожуючих і захопливих фото

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Джерело:

24 канал

Нам важко уявити, яким був би світ без людей. Проте завдяки деяким фото ми маємо можливість побачити місця, з яких зникли люди. Ці знімки водночас і заворожують, і насторожують.

Радимо вам подумки перенестися у ці закинуті міста, вулиці чи безлюдні будівлі. Переглядаючи ці фото, ви точно затамуєте подих.

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1. Душова кімната на території промислового заводу в Огайо

Фото pinterest

2. Занедбаний готичний театр у Мічигані

Фото 4archive

3. Місто Намі (20 тисяч мешканців) після аварії на АЕС Фокусима

Фото pinterest

4. Обсерваторія Койнте у Бельгії

Фото funnyjunk

5. Трамвайні вагони компанії Vintage Electric Streetcar у Пенсільванії

Фото reddit

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6. Басейн у Рочестерському університеті, який став місцем для зберігання старих стільців у 1982 році

Фото reddit

7. На території занедбаного японського готелю

Фото reddit

8. Будинок на острові Норт-Бразер

Фото pinterest

9. Оперний театр у Філадельфії

Фото pinterest

10. Плющ "захопив" будинок у штаті Кентукі

Фото pinterest