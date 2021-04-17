Нам трудно представить, каким был бы мир без людей. Однако благодаря некоторым фото мы имеем возможность увидеть места, из которых исчезли люди. Эти снимки одновременно и завораживают, и настораживают.

Советуем вам мысленно перенестись в эти заброшенные города, улицы или безлюдные здания. Просматривая эти фото, вы точно затаите дыхание. Читайте также: Как развлекается природа: 14 фото, которые впечатлят даже самого невозмутимого 1. Душевая комната на территории промышленного завода в Огайо Фото pinterest 2. Заброшенный готический театр в Мичигане Фото 4archive 3. Город Нами (20 тысяч жителей) после аварии на АЭС Фокусима Фото pinterest 4. Обсерватория Койнте в Бельгии Фото funnyjunk 5. Трамвайные вагоны компании Vintage Electric Streetcar в Пенсильвании Фото reddit Интересно: 10 примеров того, как человек живет в гармонии с природой 6. Бассейн в Рочестерском университете, который стал местом для хранения старых стульев в 1982 году Фото reddit 7. На территории заброшенного японского отеля Фото reddit 8. Дом на острове Норт-Бразер Фото pinterest 9. Оперный театр в Филадельфии Фото pinterest 10. Плющ "захватил" дом в штате Кентукки Фото pinterest