Мир без людей: 10 настораживающих и захватывающих фото
Нам трудно представить, каким был бы мир без людей. Однако благодаря некоторым фото мы имеем возможность увидеть места, из которых исчезли люди. Эти снимки одновременно и завораживают, и настораживают.
Источник:24 канал
Советуем вам мысленно перенестись в эти заброшенные города, улицы или безлюдные здания. Просматривая эти фото, вы точно затаите дыхание.
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1. Душевая комната на территории промышленного завода в Огайо
Фото pinterest
2. Заброшенный готический театр в Мичигане
Фото 4archive
3. Город Нами (20 тысяч жителей) после аварии на АЭС Фокусима
Фото pinterest
4. Обсерватория Койнте в Бельгии
Фото funnyjunk
5. Трамвайные вагоны компании Vintage Electric Streetcar в Пенсильвании
Фото reddit
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6. Бассейн в Рочестерском университете, который стал местом для хранения старых стульев в 1982 году
Фото reddit
7. На территории заброшенного японского отеля
Фото reddit
8. Дом на острове Норт-Бразер
Фото pinterest
9. Оперный театр в Филадельфии
Фото pinterest
10. Плющ "захватил" дом в штате Кентукки
Фото pinterest
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