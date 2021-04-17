Світ без людей: 10 насторожуючих і захопливих фото
Нам важко уявити, яким був би світ без людей. Проте завдяки деяким фото ми маємо можливість побачити місця, з яких зникли люди. Ці знімки водночас і заворожують, і насторожують.
Джерело:24 канал
Радимо вам подумки перенестися у ці закинуті міста, вулиці чи безлюдні будівлі. Переглядаючи ці фото, ви точно затамуєте подих.
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1. Душова кімната на території промислового заводу в Огайо
Фото pinterest
2. Занедбаний готичний театр у Мічигані
Фото 4archive
3. Місто Намі (20 тисяч мешканців) після аварії на АЕС Фокусима
Фото pinterest
4. Обсерваторія Койнте у Бельгії
Фото funnyjunk
5. Трамвайні вагони компанії Vintage Electric Streetcar у Пенсільванії
Фото reddit
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6. Басейн у Рочестерському університеті, який став місцем для зберігання старих стільців у 1982 році
Фото reddit
7. На території занедбаного японського готелю
Фото reddit
8. Будинок на острові Норт-Бразер
Фото pinterest
9. Оперний театр у Філадельфії
Фото pinterest
10. Плющ "захопив" будинок у штаті Кентукі
Фото pinterest
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