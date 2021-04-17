Нам важко уявити, яким був би світ без людей. Проте завдяки деяким фото ми маємо можливість побачити місця, з яких зникли люди. Ці знімки водночас і заворожують, і насторожують.

Радимо вам подумки перенестися у ці закинуті міста, вулиці чи безлюдні будівлі. Переглядаючи ці фото, ви точно затамуєте подих. Читайте також: Як розважається природа: 14 фото, що вразять навіть незворушного 1. Душова кімната на території промислового заводу в Огайо Фото pinterest 2. Занедбаний готичний театр у Мічигані Фото 4archive 3. Місто Намі (20 тисяч мешканців) після аварії на АЕС Фокусима Фото pinterest 4. Обсерваторія Койнте у Бельгії Фото funnyjunk 5. Трамвайні вагони компанії Vintage Electric Streetcar у Пенсільванії Фото reddit Цікаво: 10 прикладів того, як людина живе в гармонії з природою 6. Басейн у Рочестерському університеті, який став місцем для зберігання старих стільців у 1982 році Фото reddit 7. На території занедбаного японського готелю Фото reddit 8. Будинок на острові Норт-Бразер Фото pinterest 9. Оперний театр у Філадельфії Фото pinterest 10. Плющ "захопив" будинок у штаті Кентукі Фото pinterest