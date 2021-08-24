Чи можна схуднути від кардіо: цікаві факти, про які ви не підозрювали

Багато людей, які хочуть знизити вагу, впевнені, що їм допоможе кардіо. Однак фахівці кажуть, що не все так просто.

Українська фітнес-тренерка Анастасія Полтавська каже, що через кардіо можна навіть набрати вагу. Які ще наслідки можуть бути – читайте далі.

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Багато хто досі вважає, що тривалий кардіо – найкращий спосіб "спалити" жир. ⁣⁣Люді годинами бігають на доріжках, займаються аеробікою і, однак часто доводиться спостерігати плачевність всіх зусиль привести себе в форму таким чином,

– зазначила Полтавська.

Що потрібно знати про кардіотренування

За словами фітнес-тренерки, кардіо позитивно впливає на серцево-судинну систему та аеробну витривалість. Також вони допомагають подолати депресію.

1. Головним джерелом енергії в ході кисневого окислення є жири.⁣

Кардіотренування – тип тренування, при якому витрата енергії відбувається за аеробним типом, тобто в присутності кисню, і йде активне використання жиру всередині м'язів,

– пояснила тренер.

Вона уточнила, що через це багато хто вважає кардіо (повільний біг, ходьбу, аеробіку, танці, еліптичні тренажери) найкращим способом для схуднення.

Дієтологи запевняють, що при дотриманні дефіциту калорій можна й не виключати з раціону улюблені макарони. Тому якщо худнути, то тільки смачно й разом з

2. Однак використовується він лише безпосередньо під час тренування.

Анастасія Полтавська розповіла, що після тренування розщеплення внутрішньом'язового жиру зупиняється, а ось під час відпочинку жир з підшкірних депо переходить у м'язи.⁣⁣ ⠀

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⁣3. Від кардіо можна набрати вагу

Це пов'язано з тим, що після заняття, людина може поїсти та компенсувати витрачені калорії.

4. Тривале кардіо призводить до зменшення маси м'язів

Без силових тренувань відсоток м'язів почне знижуватися. Людина звикне до низькокалорійного харчування, а організм перейде в енергозберігаючий режим і буде витрачати менше калорій, навіть при тому ж об'ємі навантажень.

Без підкріплення силовими тренуваннями та зміни режиму харчування, кардіо не допоможе схуднути! ⁣

​– резюмувала Анастасія Полтавська.

Текст публікації Анастасії Полтавської:

Чому від кардіо неможливо схуднути? ⁣⁣ ⠀

Багато хто досі вважає, що тривале кардіо – найкращий спосіб "спалити" жир. ⁣⁣

Люди годинами бігають на доріжках, займаються аеробікою і, однак часто доводиться спостерігати плачевність всіх зусиль привести себе в форму таким чином.⁣⁣ ⠀

Факти про кардіотренування: ⁣⁣

Без сумніву, помірні кардіонавантаження сприятливо позначаються на стані серцево-судинної системи та аеробної витривалості. Крім того, вони навіть здатні боротися з депресією.⁣⁣ ⠀

1. Головним джерелом енергії в ході кисневого окислення є жири.⁣

Кардіотренування – тип тренування, за якого витрата енергії відбувається по аеробному типу, тобто у присутності кисню і йде активне використання жиру всередині м'язів.

Саме тому склалося уявлення, що такі тренування – найкращий шлях до схуднення. Так само як повільний біг, ходьба, вело та еліптичні тренажери, будь-яка аеробіка, танці.⁣⁣

2. Однак використовується він лише безпосередньо під час тренування.⁣⁣

Після її закінчення процес розщеплення внутрішньом'язового жиру зупиняється і тільки під час відпочинку при відсутності поповнення ззовні, жир з підшкірних депо переходить у м'язи.⁣⁣

⁣3. Від кардіо можна навіть поправитися

Є висока ймовірність "суперкомпенсації" витрачених калорій з'їденим після тренування. Однак навіть при обмеженні харчування організм буде прагнути зробити запас при першій можливості.⁣⁣ ⠀

4. Тривале кардіо призводить до зменшення маси м'язів⁣⁣

Відсоток м'язів без використання силових тренувань обов'язково почне знижуватися, оскільки в умовах дефіциту калорійності харчування і відсутність стимулу для збереження м'язової тканини (важкі силові вправи) відсоток м'язової тканини в організмі буде зменшуватися, що крім неестетичного вигляду, який охрестили як skinny-fat (пісний жир) ще й посадить вас на "голку" низькокалорійного харчування, оскільки в цілому організм перейде в енергозберігаючий режим і буде витрачати менше калорій навіть при тому ж об'ємі навантажень.⁣⁣

Без підкріплення силовими тренуваннями та зміни режиму харчування, кардіо не допоможе схуднути!