Украинская фитнес-тренер Анастасия Полтавская говорит, что из-за кардио можно даже набрать вес. Какие еще последствия могут быть – читайте далее.
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Многие до сих пор полагают, что длительное кардио – лучший способ "сжечь" жир. Люди часами бегают на дорожках, занимаются аэробикой и, тем не менее, часто приходится наблюдать плачевность всех усилий привести себя в форму таким образом,
– отметила Полтавская.
Что нужно знать о кардиотренировках
По словам фитнес-тренера, кардио положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и аэробную выносливость. Также они помогают преодолеть депрессию.
1. Главным источником энергии в ходе кислородного окисления являются жиры.
Кардиотренировка — тип тренировки, при котором расход энергии происходит по аэробному типу, т.е. в присутствии кислорода и идет активное использование жира внутри мышц,
– объяснила тренер.
Она уточнила, что поэтому многие считают кардио (медленный бег, ходьбу, аэробику, танцы, эллиптические тренажеры) лучшим способом для похудения.
2. Однако используется он лишь непосредственно во время тренировки.
Анастасия Полтавская рассказала, что после тренировки расщепление внутримышечного жира останавливается, а вот во время отдыха жир из подкожных депо переходит в мышцы.⠀
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3. От кардио можно набрать вес
Это связано с тем, что после занятия, человек может поесть и компенсировать потраченные калории.
4. Длительное кардио приводит к уменьшению массы мышц
Без силовых тренировок процент мышц начнет снижаться. Человек привыкнет к низкокалорийному питанию, а организм перейдет в энергосберегающий режим и будет тратить меньше калорий, даже при том же объеме нагрузок.
Без подкрепления силовыми тренировками и изменения режима питания, кардио не поможет похудеть!
– резюмировала Анастасия Полтавская.
Текст публикации Анастасии Полтавской:
Почему от кардио невозможно похудеть?⠀
Многие до сих пор полагают, что длительное кардио – лучший способ "сжечь" жир.
Люди часами бегают на дорожках, занимаются аэробикой и, тем не менее, часто приходится наблюдать плачевность всех усилий привести себя в форму таким образом.⠀
Факты о кардиотренировках:
Без сомнения, умеренные кардионагрузки благоприятно сказываются на состоянии сердечно-сосудистой системы и аэробной выносливости. Кроме того, они даже способны бороться с депрессией.⠀
1. Главным источником энергии в ходе кислородного окисления являются жиры.
Кардиотренировка — тип тренировки, при котором расход энергии происходит по аэробному типу, т.е. в присутствии кислорода и идет активное использование жира внутри мышц.
Именно поэтому сложилось представление, что такие тренировки — лучший путь к похудению. Сюда относится медленный бег, ходьба, вело и эллиптический тренажеры, любая аэробика, танцы.
2. Однако используется он лишь непосредственно во время тренировки.
После ее окончания процесс расщепления внутримышечного жира останавливается и только во время отдыха при отсутствии пополнения извне, жир из подкожных депо переходит в мышцы.⠀
3. От кардио можно даже поправиться⠀
Есть высокая вероятность "суперкомпенсации" потраченных калорий съеденным после тренировки. Однако даже при ограничении питания организм будет стремиться сделать запас при первой возможности.⠀
4. Длительное кардио приводит к уменьшению массы мышц
Процент мышц без использования силовых тренировок обязательно начнет снижаться, так как в условиях дефицита калорийности питания и отсутствия стимула для сохранения мышечной ткани (тяжелые силовые упражнения) процент мышечной ткани в организме будет уменьшаться, что помимо неэстетичного вида, который окрестили как skinny-fat (тощий жир) еще и подсадит вас на "иглу" низкокалорийного питания, так как в целом организм перейдет в энергосберегающий режим и будет тратить меньше калорий даже при том же объеме нагрузок.
Без подкрепления силовыми тренировками и изменения режима питания, кардио не поможет похудеть!