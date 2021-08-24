Украинская фитнес-тренер Анастасия Полтавская говорит, что из-за кардио можно даже набрать вес. Какие еще последствия могут быть – читайте далее.

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Многие до сих пор полагают, что длительное кардио – лучший способ "сжечь" жир. ⁣⁣Люди часами бегают на дорожках, занимаются аэробикой и, тем не менее, часто приходится наблюдать плачевность всех усилий привести себя в форму таким образом,

– отметила Полтавская.

Что нужно знать о кардиотренировках

По словам фитнес-тренера, кардио положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и аэробную выносливость. Также они помогают преодолеть депрессию.

1. Главным источником энергии в ходе кислородного окисления являются жиры.⁣

Кардиотренировка — тип тренировки, при котором расход энергии происходит по аэробному типу, т.е. в присутствии кислорода и идет активное использование жира внутри мышц,

– объяснила тренер.

Она уточнила, что поэтому многие считают кардио (медленный бег, ходьбу, аэробику, танцы, эллиптические тренажеры) лучшим способом для похудения.

Диетологи уверяют, что при соблюдении дефицита калорий можно и не исключать из рациона любимые макароны. Поэтому если худеть, то только вкусно и вместе с "Тая"!

2. Однако используется он лишь непосредственно во время тренировки.⁣⁣

Анастасия Полтавская рассказала, что после тренировки расщепление внутримышечного жира останавливается, а вот во время отдыха жир из подкожных депо переходит в мышцы.⁣⁣⠀

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⁣3. От кардио можно набрать вес

Это связано с тем, что после занятия, человек может поесть и компенсировать потраченные калории.

4. Длительное кардио приводит к уменьшению массы мышц⁣⁣

Без силовых тренировок процент мышц начнет снижаться. Человек привыкнет к низкокалорийному питанию, а организм перейдет в энергосберегающий режим и будет тратить меньше калорий, даже при том же объеме нагрузок.⁣⁣

Без подкрепления силовыми тренировками и изменения режима питания, кардио не поможет похудеть!⁣⁣

​– резюмировала Анастасия Полтавская.

Текст публикации Анастасии Полтавской:

Почему от кардио невозможно похудеть?⁣⁣⠀

Многие до сих пор полагают, что длительное кардио – лучший способ "сжечь" жир. ⁣⁣

Люди часами бегают на дорожках, занимаются аэробикой и, тем не менее, часто приходится наблюдать плачевность всех усилий привести себя в форму таким образом.⁣⁣⠀

Факты о кардиотренировках:⁣⁣

Без сомнения, умеренные кардионагрузки благоприятно сказываются на состоянии сердечно-сосудистой системы и аэробной выносливости. Кроме того, они даже способны бороться с депрессией.⁣⁣⠀

1. Главным источником энергии в ходе кислородного окисления являются жиры.⁣

Кардиотренировка — тип тренировки, при котором расход энергии происходит по аэробному типу, т.е. в присутствии кислорода и идет активное использование жира внутри мышц.

Именно поэтому сложилось представление, что такие тренировки — лучший путь к похудению. Сюда относится медленный бег, ходьба, вело и эллиптический тренажеры, любая аэробика, танцы.⁣⁣

2. Однако используется он лишь непосредственно во время тренировки.⁣⁣

После ее окончания процесс расщепления внутримышечного жира останавливается и только во время отдыха при отсутствии пополнения извне, жир из подкожных депо переходит в мышцы.⁣⁣⠀

⁣3. От кардио можно даже поправиться⁣⁣⠀

Есть высокая вероятность "суперкомпенсации" потраченных калорий съеденным после тренировки. Однако даже при ограничении питания организм будет стремиться сделать запас при первой возможности.⁣⁣⠀

4. Длительное кардио приводит к уменьшению массы мышц⁣⁣

Процент мышц без использования силовых тренировок обязательно начнет снижаться, так как в условиях дефицита калорийности питания и отсутствия стимула для сохранения мышечной ткани (тяжелые силовые упражнения) процент мышечной ткани в организме будет уменьшаться, что помимо неэстетичного вида, который окрестили как skinny-fat (тощий жир) еще и подсадит вас на "иглу" низкокалорийного питания, так как в целом организм перейдет в энергосберегающий режим и будет тратить меньше калорий даже при том же объеме нагрузок.⁣⁣

Без подкрепления силовыми тренировками и изменения режима питания, кардио не поможет похудеть!⁣⁣