Це дозволяє догодити будь-якому члену сім'ї. Спортсменка, віцечемпіонка світу з бодибілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова назвала 33 варіанти салату, для приготування яких потрібно лише 3 інгредієнти.

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33 варіанти салату: що для них потрібно

Морква, яйце, кукурудза Консервований тунець, яйце, огірок Морква, часник, волоські горіхи Огірок, яйце, кальмар Буряк, часник, волоські горіхи Куряча печінка, морква, смажена цибуля Куряче філе, ананас, сир Помідор, огірок, болгарський перець.

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Буряк, морква, маринований огірок Кальмар, морська капуста, яйце Капуста, морква, яблуко Болгарський перець, квасолю, помідор Кукурудза, сухарики, часник Консервований тунець, сир, яйце Печериці, куряче філе, огірок Консервований горошок, яйце, огірок.

Щодня протягом місяця можна готувати різні салати й жодного разу не повторитися / Фото Pixabay

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Креветки, салат айсберг, перепелині яйця Авокадо, консервований тунець, огірок Помідор, авокадо, салат айсберг Відварна яловичина, консервована квасоля, помідор Салат айсберг, тушкована куряча печінка, огірок Свіжа морква, яблуко, волоські горіхи Пекінська капуста, огірок, яйце Помідор, моцарела, базилік Гранат, буряк, волоські горіхи Куряче філе, селера, виноград Кальмар, пекінська капуста, яблуко Оливки, огірок, грейпфрут Печериці, яйце, огірок Консервована квасоля, зелень, тунець Банан, апельсин, груша Грейпфрут, яблуко, ківі Мандарин, ківі, банан.

Ці салати – не лише смачні, але й корисні / Фото Pixabay