Мініподарунки з цукерок: 15 оригінальних ідей з фото
Солодощі – це універсальне доповнення до будь-якого подарунку на кожне свято. Іноді, додавши декілька цукерок або шоколадку, подарунок має кардинально інший вигляд.
Ідеї 24 підготували для вас добірку оригінальних упаковок маленьких солодких презентів. Доповнивши сюрприз рідним таким маленьким елементом, ви подаруєте їм масу позитивних емоцій.
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1. Цукерки у паперовій ялинці
Фото pinterest
2. Маленькі ангелочки з цукерок
Фото pinterest
3. Цукерка у сніговику
Фото pinterest
4. Цукерки як елемент святкового декору
Фото casavogue
5. Яскрава целофанова обгортка зі стильним декором
Фото pinterest
6. Милі фігурки тварин з цукерок
Фото pinterest
7. Декор із кольорового паперу
Фото pinterest
8. Мініатюрні подарункові коробочки
Фото pinterest
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9. Маленькі сани з цукерок
Фото pinterest
10. Ангел із "Ferrero Rocher"
Фото pinterest
11. Яскравий Санта-Клаус із цукеркою в кишені
Фото pinterest
12. Картонні фігурки тварин з солодкими доповнювальними елементами
Фото pinterest
13. Яскраві фігурки з "ємністю" для цукерок, які можуть бути оригінальними ялинковими прикрасами
Фото pinterest
14. Оригінальний декор цукерок "Chupa Chups"
Фото pinterest
15. Дуже миле доповнення новорічних подарунків
Фото pinterest
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