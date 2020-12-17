Солодощі – це універсальне доповнення до будь-якого подарунку на кожне свято. Іноді, додавши декілька цукерок або шоколадку, подарунок має кардинально інший вигляд.

Ідеї 24 підготували для вас добірку оригінальних упаковок маленьких солодких презентів. Доповнивши сюрприз рідним таким маленьким елементом, ви подаруєте їм масу позитивних емоцій. Читайте також: Як подарувати печиво: ідеї оригінального пакування їстівного подарунка 1. Цукерки у паперовій ялинці Фото pinterest 2. Маленькі ангелочки з цукерок Фото pinterest 3. Цукерка у сніговику Фото pinterest 4. Цукерки як елемент святкового декору Фото casavogue 5. Яскрава целофанова обгортка зі стильним декором Фото pinterest 6. Милі фігурки тварин з цукерок Фото pinterest 7. Декор із кольорового паперу Фото pinterest 8. Мініатюрні подарункові коробочки Фото pinterest Цікаво: Незвичні способи подарувати солодощі: 15 оригінальних ідей з фотоприкладами 9. Маленькі сани з цукерок Фото pinterest 10. Ангел із "Ferrero Rocher" Фото pinterest 11. Яскравий Санта-Клаус із цукеркою в кишені Фото pinterest 12. Картонні фігурки тварин з солодкими доповнювальними елементами Фото pinterest 13. Яскраві фігурки з "ємністю" для цукерок, які можуть бути оригінальними ялинковими прикрасами Фото pinterest 14. Оригінальний декор цукерок "Chupa Chups" Фото pinterest 15. Дуже миле доповнення новорічних подарунків Фото pinterest