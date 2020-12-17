Сладости – это универсальное дополнение к любому подарку на каждый праздник. Иногда, добавив несколько конфет или шоколадку, подарок выглядит кардинально иначе.

Идеи 24 подготовили для вас подборку оригинальных упаковок маленьких сладких презентов. Дополнив сюрприз родным таким маленьким элементом, вы подарите им массу положительных эмоций. Читайте также: Как подарить печенье: идеи оригинальной упаковки съедобного подарка 1. Конфеты в бумажной елке Фото pinterest 2. Маленькие ангелочки из конфет Фото pinterest 3. Конфета в снеговике Фото pinterest 4. Конфеты как элемент праздничного декора Фото casavogue 5. Яркая целлофановая обертка со стильным декором Фото pinterest 6. Милые фигурки животных из конфет Фото pinterest 7. Декор из цветной бумаги Фото pinterest 8. Миниатюрные подарочные коробочки Фото pinterest Интересно: Необычные способы подарить сладости: 15 оригинальных идей с фотопримерами 9. Маленькие сани из конфет Фото pinterest 10. Ангел с "Ferrero Rocher" Фото pinterest 11. Яркий Санта-Клаус с конфетой в кармане Фото pinterest 12. Картонные фигурки животных со сладкими элементами Фото pinterest 13. Яркие фигуры из "емкостью" для конфет, которые могут быть оригинальными елочными украшениями Фото pinterest 14. Оригинальный декор конфет "Chupa Chups" Фото pinterest 15. Очень милое дополнение новогодних подарков Фото pinterest