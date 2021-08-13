Правда vs міф: дієтолог пояснив, які популярні думки про молоко хибні, а які – ні

Хоч молоко й вважається продуктом першої необхідності, останнім часом стало модно від нього відмовлятися. Сьогодні у тренді пити все що завгодно, крім класичної його версії – вівсяне, бананове, соєве, кокосове і найголовніше – безлактозне. А ще навколо молочної продукцію досі є чимало безглуздих міфів, у які давно варто перестати вірити.

Дієтолог Андрій Невський, який схильний вірити дослідженням та науково доведеним фактам, допоміг розібратися, які популярні думки про "молочку" правильні, а які – хибні.

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У дорослих не засвоюються молочні продукти

Повірте, люди з непереносимістю лактози точно знають, що вона у них є. А якщо у вас після склянки молока не розривається живіт, немає діареї або нудоти, то все з вами добре.

Від молочних продуктів розвивається целюліт

Дієтологи запевняють, що при дотриманні дефіциту калорій можна й не виключати з раціону улюблені макарони. Тому якщо худнути, то тільки смачно й разом з “Тая”

Кажуть, що у нас немає ферментів, які розщеплюють казеїн – молочний білок. І цей незасвоєний елемент викликає запалення підшкірного жиру. Але усе набагато простіше. Якби щось не засвоїлося, то просто б вийшло з організму природним шляхом.

Молоко утворює слиз

Деякі педіатри навіть радять прибрати молоко з дитячого раціону при ГРВІ. Але дослідження підтвердили, що між молоком і появою слизу в дихальних шляхах немає ніякого фізіологічного зв'язку,

– говорить дієтолог.



Сьогодні модно пити усі версії молока, крім класичної / Фото unsplash

Від "молочки" з'являються прищі

На жаль, учені знайшли зв'язок між акне і молочною продукцією. The National Center for Biotechnology Information у 2018 році опублікував дослідження, яке виявило "позитивний зв'язок між молочними продуктами ... і появою прищів". Механізм зв'язку поки не вивчений.

Молоко вимиває кальцій з кісток

Всі дослідження говорять про те, що наш організм якраз отримує кальцій з молочних продуктів тваринного походження, а не втрачає, вживаючи "молочку".

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Через "молочку" виникають набряки

У молочних продуктів високий інсуліновий індекс. Інсулін стимулює вироблення альдостерону в надниркових залозах – цей гормон затримує натрій, а разом з ним і воду, що може привести до невеликого набряку. Але не варто цього боятися.

, скажемо, що молоко може нашкодити тільки тому, у кого є непереносимість лактози, алергія на молочний білок або проблеми з засвоюванням інсуліну. Для всіх інших – воно корисне, якщо вживати у міру.