Як запевняє фахівець, перебування на дієті й схуднення не завжди пошкоджують ваш метаболізм. Через адаптацію організму, яка проявляється у відповідь на втрату жиру (фактично, щоб втрату запобігти), витрата енергії буде істотно меншою у тих, хто скинув вагу, ніж у тих, хто завжди був струнким.

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Приклад. Дівчина зі стабільною вагою у 60 кілограмів, буде витрачати більше кілокалорій, ніж дівчина, яка теж важить 60 кілограмів, але завдяки недавньому схудненню.

Втрата ваги і її утримання супроводжуються адаптивними змінами метаболізму. Ці зміни означають, що ми будемо витрачати менше енергії.

Чим більше ми худнемо, тим менше ми витрачаємо енергії. І чим більше ми відпочиваємо і лежимо, тим менше у нас є енергії для тренувань. І ось цей розкид може становити до 15% від загального обміну речовин,

– говорить дієтологиня.

Дієтологи запевняють, що при дотриманні дефіциту калорій можна й не виключати з раціону улюблені макарони. Тому якщо худнути, то тільки смачно й разом з “Тая”!



Аби схуднути, розрахунок добової норми калорій має відбуватися індивідуально / Фото unsplash

Тому немає ніяких загальних формул для схуднення. Навіть якщо параметри (вік, зріст, вага) однакові – все індивідуально!

Так, через адаптивну реакцію організму, людині, яка схудла, знадобиться від 5 до 15% менше калорій в день для підтримки ваги на рівні, ніж тій людині, у якої ця вага завжди була. Це означає, що тим, хто ніколи не страждав від зайвої ваги, необхідно, наприклад, 2000 кілокалорій для утримання ваги, а тим, хто схуд вже до такого ж рівня, необхідно трохи менше (1700 – 1800 кілокалорій). Така різниця може зберігатися до 7 років після спалювання ваги або більше.

Тому, марафони, під час яких розраховують вашу калорійність, виходячи лише з параметрів, а не роблять індивідуальне анкетування, – не завжди працюють!

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